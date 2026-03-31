تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

بعد الجدل.. ميرتس يتراجع عن حسم عودة السوريين

Lebanon 24
31-03-2026 | 16:28
A-
A+
بعد الجدل.. ميرتس يتراجع عن حسم عودة السوريين
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أوضح المستشار الألماني فريدريش ميرتس تصريحاته بشأن عودة اللاجئين السوريين من ألمانيا، بعدما أثارت مواقفه الأخيرة موجة واسعة من الانتقادات السياسية والاقتصادية.

وكان ميرتس قد تحدث، خلال مؤتمر صحفي جمعه بالرئيس السوري أحمد الشرع، عن عودة نحو 80% من السوريين المقيمين في ألمانيا خلال السنوات الثلاث المقبلة، معتبراً أن كثيرين منهم يرغبون في الرجوع إلى بلادهم والمساهمة في إعادة بنائها.

لكن هذا الكلام أثار اعتراضات داخل ألمانيا، إذ رأى منتقدون أن الرقم المطروح غير واقعي، وقد ينعكس سلباً على جهود الاندماج. كما حذر خبراء اقتصاد من أن خروج أعداد كبيرة من السوريين قد يزيد أزمة النقص في اليد العاملة في قطاعات عدة.

وأمام هذا الجدل، عاد ميرتس ليؤكد في بيان توضيحي أن النسبة المشار إليها جاءت على لسان الرئيس السوري، وأن برلين أخذت علماً بها، لكنها تدرك في الوقت نفسه حجم هذا التحدي.

من جهته، قال الشرع إن سوريا لن تنسى موقف ألمانيا حين فتحت أبوابها أمام اللاجئين، مشيراً إلى أن دمشق تعمل مع برلين على نموذج لما وصفه بـ"الهجرة الدوارة"، بما يسمح للكفاءات السورية بالمساهمة في إعادة إعمار بلادهم.

وتستضيف ألمانيا نحو مليون سوري، وصل قسم كبير منهم خلال موجة اللجوء في عامي 2015 و2016، فيما اندمج كثيرون في سوق العمل، خصوصاً في قطاعات البناء والخدمات اللوجستية والرعاية الصحية. (روسيا اليوم)
الخدمات اللوجستية

روسيا اليوم

أحمد الشرع

مؤتمر صحفي

ألمانيا

من جهته

السورية

روسيا

تابع
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24