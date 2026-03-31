بعد الجدل.. ميرتس يتراجع عن حسم عودة السوريين

أوضح المستشار الألماني فريدريش ميرتس تصريحاته بشأن عودة اللاجئين السوريين من ، بعدما أثارت مواقفه الأخيرة موجة واسعة من الانتقادات السياسية والاقتصادية.



وكان ميرتس قد تحدث، خلال جمعه بالرئيس السوري ، عن عودة نحو 80% من السوريين المقيمين في ألمانيا خلال السنوات الثلاث المقبلة، معتبراً أن كثيرين منهم يرغبون في الرجوع إلى بلادهم والمساهمة في إعادة بنائها.



لكن هذا الكلام أثار اعتراضات داخل ألمانيا، إذ رأى منتقدون أن الرقم المطروح غير واقعي، وقد ينعكس سلباً على جهود الاندماج. كما حذر خبراء اقتصاد من أن خروج أعداد كبيرة من السوريين قد يزيد أزمة النقص في اليد العاملة في قطاعات عدة.



وأمام هذا الجدل، عاد ميرتس ليؤكد في بيان توضيحي أن النسبة المشار إليها جاءت على لسان الرئيس السوري، وأن أخذت علماً بها، لكنها تدرك في الوقت نفسه حجم هذا التحدي.



، قال إن لن تنسى موقف ألمانيا حين فتحت أبوابها أمام اللاجئين، مشيراً إلى أن تعمل مع برلين على نموذج لما وصفه بـ"الهجرة الدوارة"، بما يسمح للكفاءات بالمساهمة في إعادة إعمار بلادهم.



وتستضيف ألمانيا نحو مليون سوري، وصل قسم كبير منهم خلال موجة اللجوء في عامي 2015 و2016، فيما اندمج كثيرون في سوق العمل، خصوصاً في قطاعات البناء والخدمات اللوجستية والرعاية الصحية. (روسيا اليوم)

