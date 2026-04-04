غارات بحثاً عن طيار.. قتلى ومصابون في قصف أميركي على إيران

أعلن مسؤول محلي في محافظة كهكيلويه وبوير أحمد جنوب غربي ، أن منطقة كوه سياه تعرضت لهجوم صاروخي، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.



ونقل التلفزيون عن المسؤول قوله إن " شنت هجمات جوية على منطقة كويه سياه، حيث يُعتقد وجود قائد الطائرة التي تم استهدافها يوم الجمعة".



وأضاف أن "الهجمات أسفرت عن مقتل 3 أشخاص وإصابة اثنين على الأقل، مع ترجيحات بارتفاع الحصيلة لاحقًا".



وتابع: "المقاتلات الأمريكية قامت بقصف بعض المناطق في محافظة كهكيلويه لاعتقادهم أن طيارهم موجود هناك".



وأشار المسؤول الإيراني إلى أن عمليات الإغاثة ما تزال جارية، وسط تدفق كبير للمتطوعين من الأهالي إلى موقع الحادث، فيما تم نقل المصابين إلى المراكز الطبية القريبة لتلقي العلاج.



وأضاف أن التقييم النهائي للخسائر البشرية والمادية لم يكتمل بعد، في ظل استمرار فرق الإنقاذ في التواجد بالمنطقة.





Advertisement