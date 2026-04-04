عربي-دولي
غارات بحثاً عن طيار.. قتلى ومصابون في قصف أميركي على إيران
Lebanon 24
04-04-2026
|
23:20
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن مسؤول محلي في محافظة كهكيلويه وبوير أحمد جنوب غربي
إيران
، أن منطقة كوه سياه تعرضت لهجوم صاروخي، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.
ونقل التلفزيون
الإيراني
عن المسؤول قوله إن "
الولايات المتحدة
شنت هجمات جوية على منطقة كويه سياه، حيث يُعتقد وجود قائد الطائرة
الأمريكية
التي تم استهدافها يوم الجمعة".
وأضاف أن "الهجمات أسفرت عن مقتل 3 أشخاص وإصابة اثنين على الأقل، مع ترجيحات بارتفاع الحصيلة لاحقًا".
وتابع: "المقاتلات الأمريكية قامت بقصف بعض المناطق في محافظة كهكيلويه لاعتقادهم أن طيارهم موجود هناك".
وأشار المسؤول الإيراني إلى أن عمليات الإغاثة ما تزال جارية، وسط تدفق كبير للمتطوعين من الأهالي إلى موقع الحادث، فيما تم نقل المصابين إلى المراكز الطبية القريبة لتلقي العلاج.
وأضاف أن التقييم النهائي للخسائر البشرية والمادية لم يكتمل بعد، في ظل استمرار فرق الإنقاذ في التواجد بالمنطقة.
إعلام إيراني: 5 قتلى في إيران بضربات أثناء عملية إنقاذ الطيار الأميركي
Lebanon 24
إعلام إيراني: 5 قتلى في إيران بضربات أثناء عملية إنقاذ الطيار الأميركي
06/04/2026 06:18:37
06/04/2026 06:18:37
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس الجامعة الطبية في ياسوج: 9 قتلى و8 مصابين في قصف أميركي إسرائيلي لمحافظة كهكيلوية وبوير أحمد جنوبي إيران
Lebanon 24
رئيس الجامعة الطبية في ياسوج: 9 قتلى و8 مصابين في قصف أميركي إسرائيلي لمحافظة كهكيلوية وبوير أحمد جنوبي إيران
06/04/2026 06:18:37
06/04/2026 06:18:37
Lebanon 24
Lebanon 24
السلطات الأوكرانية: 3 قتلى وعدد من المصابين في قصف روسي على مقاطعتي خيرسون وزابوروجيا
Lebanon 24
السلطات الأوكرانية: 3 قتلى وعدد من المصابين في قصف روسي على مقاطعتي خيرسون وزابوروجيا
06/04/2026 06:18:37
06/04/2026 06:18:37
Lebanon 24
Lebanon 24
سلطات دنيبرو الأوكرانية: 4 قتلى وعدة مصابين في قصف روسي على المقاطعة
Lebanon 24
سلطات دنيبرو الأوكرانية: 4 قتلى وعدة مصابين في قصف روسي على المقاطعة
06/04/2026 06:18:37
06/04/2026 06:18:37
Lebanon 24
Lebanon 24
نتنياهو يكشف دور إسرائيل في إنقاذ جندي أميركي داخل إيران
Lebanon 24
نتنياهو يكشف دور إسرائيل في إنقاذ جندي أميركي داخل إيران
23:15 | 2026-04-05
05/04/2026 11:15:28
Lebanon 24
Lebanon 24
ليل طهران المشتعل.. غارات تمتد من الجامعة إلى المدن
Lebanon 24
ليل طهران المشتعل.. غارات تمتد من الجامعة إلى المدن
23:11 | 2026-04-05
05/04/2026 11:11:31
Lebanon 24
Lebanon 24
كلام عن هدنة لـ "45 يوما" بين أميركا وإيران.. إليكم التفاصيل
Lebanon 24
كلام عن هدنة لـ "45 يوما" بين أميركا وإيران.. إليكم التفاصيل
23:04 | 2026-04-05
05/04/2026 11:04:49
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير خارجية البحرين: أزمة مضيق هرمز تتطلب تحركا دوليا عاجلا
Lebanon 24
وزير خارجية البحرين: أزمة مضيق هرمز تتطلب تحركا دوليا عاجلا
16:50 | 2026-04-05
05/04/2026 04:50:31
Lebanon 24
Lebanon 24
مباحثات سعودية - باكستانية تجاه الحرب في المنطقة
Lebanon 24
مباحثات سعودية - باكستانية تجاه الحرب في المنطقة
16:40 | 2026-04-05
05/04/2026 04:40:23
Lebanon 24
Lebanon 24
هكذا سيكون طقس لبنان غداً.. استعدوا وتحضروا لـ"البرق"
Lebanon 24
هكذا سيكون طقس لبنان غداً.. استعدوا وتحضروا لـ"البرق"
10:11 | 2026-04-05
05/04/2026 10:11:55
Lebanon 24
Lebanon 24
في الضاحية.. ماذا حصل قبل إنذار اليوم؟
Lebanon 24
في الضاحية.. ماذا حصل قبل إنذار اليوم؟
08:38 | 2026-04-05
05/04/2026 08:38:33
Lebanon 24
Lebanon 24
ضابط إسرائيلي دخل لبنان.. انتقد تل أبيب وهكذا تحدث عن "الحزب"
Lebanon 24
ضابط إسرائيلي دخل لبنان.. انتقد تل أبيب وهكذا تحدث عن "الحزب"
14:00 | 2026-04-05
05/04/2026 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد استهداف شقة في المبنى الذي يقطنه.. استشهاد مواطن في عين سعادة
Lebanon 24
بعد استهداف شقة في المبنى الذي يقطنه.. استشهاد مواطن في عين سعادة
14:41 | 2026-04-05
05/04/2026 02:41:06
Lebanon 24
Lebanon 24
استهداف شقة في عين سعادة...4 شهداء وعدد من الجرحى
Lebanon 24
استهداف شقة في عين سعادة...4 شهداء وعدد من الجرحى
14:04 | 2026-04-05
05/04/2026 02:04:23
Lebanon 24
Lebanon 24
أيضاً في عربي-دولي
23:15 | 2026-04-05
نتنياهو يكشف دور إسرائيل في إنقاذ جندي أميركي داخل إيران
23:11 | 2026-04-05
ليل طهران المشتعل.. غارات تمتد من الجامعة إلى المدن
23:04 | 2026-04-05
كلام عن هدنة لـ "45 يوما" بين أميركا وإيران.. إليكم التفاصيل
16:50 | 2026-04-05
وزير خارجية البحرين: أزمة مضيق هرمز تتطلب تحركا دوليا عاجلا
16:40 | 2026-04-05
مباحثات سعودية - باكستانية تجاه الحرب في المنطقة
16:00 | 2026-04-05
تعرف على سلاح أميركا الذكي...في حرب إيران
نسخة عن والدتها.. ابنة أنجلينا جولي تلفت الأنظار تعرّفوا إليها (فيديو)
Lebanon 24
نسخة عن والدتها.. ابنة أنجلينا جولي تلفت الأنظار تعرّفوا إليها (فيديو)
03:42 | 2026-04-04
06/04/2026 06:18:37
Lebanon 24
Lebanon 24
حادث مأسوي.. أم دهست طفلتها
Lebanon 24
حادث مأسوي.. أم دهست طفلتها
16:00 | 2026-04-03
06/04/2026 06:18:37
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو..غارات إسرائيلية إستهدفت الجناح
Lebanon 24
بالفيديو..غارات إسرائيلية إستهدفت الجناح
17:27 | 2026-03-31
06/04/2026 06:18:37
Lebanon 24
Lebanon 24
