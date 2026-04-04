تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

كييف تترقب ضمانات أمنية مع زيارة وفد أميركي بارز

Lebanon 24
04-04-2026 | 23:30
A-
A+
كييف تترقب ضمانات أمنية مع زيارة وفد أميركي بارز
كييف تترقب ضمانات أمنية مع زيارة وفد أميركي بارز photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أعلن كيريل بودانوف، رئيس مكتب الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي، بأن المبعوث الرئاسي الأمريكي  ستيف ويتكوف قد يزور كييف بعد 12 نيسان برفقة جاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي.

وقال بودانوف في مقابلة مع وكالة "بلومبرغ" إنه "من المتوقع حضور كوشنر، وويتكوف، وليندسي غراهام. سنرى من سيأتي أيضا".

وأشار إلى أن الوفد الأمريكي قد يصل بعد الثاني عشر من أبريل بقليل، ورغم أن ويتكوف وكوشنر قد زارا روسيا عدة مرات لإجراء محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلا أن هذه ستكون زيارتهما الأولى لأوكرانيا. 

وبحسب بودانوف، قد تحصل كييف على ضمانات أمنية نتيجة لزيارة الوفد الأمريكي، مضيفا: "لقد حددنا ما نريده منذ زمن بعيد، أعتقد أنه سيتحقق قريبا، أما ما سيحدث لاحقا فهو أمر آخر".

وتابع المسؤول الأوكراني قائلا: "لكن فيما يتعلق بالضمانات الأمنية، فقد أحرزنا تقدما ملحوظا؛ لقد بدأنا بالفعل بالمضي للأمام".

 
 
مواضيع ذات صلة
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
23:15 | 2026-04-05
Lebanon24
23:11 | 2026-04-05
Lebanon24
23:04 | 2026-04-05
Lebanon24
16:50 | 2026-04-05
Lebanon24
16:40 | 2026-04-05
Lebanon24
16:00 | 2026-04-05
فيديو
lebanon 24
Lebanon24
16:00 | 2026-04-03 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24