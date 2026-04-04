عربي-دولي
كييف تترقب ضمانات أمنية مع زيارة وفد أميركي بارز
Lebanon 24
04-04-2026
|
23:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن كيريل بودانوف، رئيس
مكتب الرئيس
الأوكراني فلوديمير
زيلينسكي
، بأن المبعوث الرئاسي الأمريكي ستيف ويتكوف قد يزور
كييف
بعد 12 نيسان برفقة جاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي.
وقال بودانوف في مقابلة مع وكالة "بلومبرغ" إنه "من المتوقع حضور كوشنر، وويتكوف، وليندسي غراهام. سنرى من سيأتي أيضا".
وأشار إلى أن الوفد الأمريكي قد يصل بعد الثاني عشر من أبريل بقليل، ورغم أن ويتكوف وكوشنر قد زارا
روسيا
عدة مرات لإجراء محادثات مع
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
، إلا أن هذه ستكون زيارتهما الأولى لأوكرانيا.
وبحسب بودانوف، قد تحصل كييف على ضمانات أمنية نتيجة لزيارة الوفد الأمريكي، مضيفا: "لقد حددنا ما نريده منذ زمن بعيد، أعتقد أنه سيتحقق قريبا، أما ما سيحدث لاحقا فهو أمر آخر".
وتابع المسؤول الأوكراني قائلا: "لكن فيما يتعلق بالضمانات الأمنية، فقد أحرزنا تقدما ملحوظا؛ لقد بدأنا بالفعل بالمضي للأمام".
مواضيع ذات صلة
مسؤول أميركي بارز يستقيل احتجاجًا على الحرب ضد إيران ويثير جدلاً واسعًا
Lebanon 24
مسؤول أميركي بارز يستقيل احتجاجًا على الحرب ضد إيران ويثير جدلاً واسعًا
06/04/2026 06:18:42
06/04/2026 06:18:42
Lebanon 24
Lebanon 24
"بوليتيكو"عن مسؤولين أوروبيين ومسؤول أميركي: واشنطن أكدت لأوكرانيا رفضها إبرام اتفاق بشأن الضمانات الأمنية حتى تتوصل كييف وموسكو إلى اتفاق شامل لإنهاء الحرب
Lebanon 24
"بوليتيكو"عن مسؤولين أوروبيين ومسؤول أميركي: واشنطن أكدت لأوكرانيا رفضها إبرام اتفاق بشأن الضمانات الأمنية حتى تتوصل كييف وموسكو إلى اتفاق شامل لإنهاء الحرب
06/04/2026 06:18:42
06/04/2026 06:18:42
Lebanon 24
Lebanon 24
لقاءات سرّية وترتيبات انتخابية مع حزب مسيحي بارز
Lebanon 24
لقاءات سرّية وترتيبات انتخابية مع حزب مسيحي بارز
06/04/2026 06:18:42
06/04/2026 06:18:42
Lebanon 24
Lebanon 24
زيلينسكي: مفاوضون أوكرانيون يجتمعون مع وفد أميركي الخميس
Lebanon 24
زيلينسكي: مفاوضون أوكرانيون يجتمعون مع وفد أميركي الخميس
06/04/2026 06:18:42
06/04/2026 06:18:42
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
نتنياهو يكشف دور إسرائيل في إنقاذ جندي أميركي داخل إيران
Lebanon 24
نتنياهو يكشف دور إسرائيل في إنقاذ جندي أميركي داخل إيران
23:15 | 2026-04-05
05/04/2026 11:15:28
Lebanon 24
Lebanon 24
ليل طهران المشتعل.. غارات تمتد من الجامعة إلى المدن
Lebanon 24
ليل طهران المشتعل.. غارات تمتد من الجامعة إلى المدن
23:11 | 2026-04-05
05/04/2026 11:11:31
Lebanon 24
Lebanon 24
كلام عن هدنة لـ "45 يوما" بين أميركا وإيران.. إليكم التفاصيل
Lebanon 24
كلام عن هدنة لـ "45 يوما" بين أميركا وإيران.. إليكم التفاصيل
23:04 | 2026-04-05
05/04/2026 11:04:49
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير خارجية البحرين: أزمة مضيق هرمز تتطلب تحركا دوليا عاجلا
Lebanon 24
وزير خارجية البحرين: أزمة مضيق هرمز تتطلب تحركا دوليا عاجلا
16:50 | 2026-04-05
05/04/2026 04:50:31
Lebanon 24
Lebanon 24
مباحثات سعودية - باكستانية تجاه الحرب في المنطقة
Lebanon 24
مباحثات سعودية - باكستانية تجاه الحرب في المنطقة
16:40 | 2026-04-05
05/04/2026 04:40:23
Lebanon 24
Lebanon 24
الأكثر قراءة
هكذا سيكون طقس لبنان غداً.. استعدوا وتحضروا لـ"البرق"
Lebanon 24
هكذا سيكون طقس لبنان غداً.. استعدوا وتحضروا لـ"البرق"
10:11 | 2026-04-05
05/04/2026 10:11:55
Lebanon 24
Lebanon 24
في الضاحية.. ماذا حصل قبل إنذار اليوم؟
Lebanon 24
في الضاحية.. ماذا حصل قبل إنذار اليوم؟
08:38 | 2026-04-05
05/04/2026 08:38:33
Lebanon 24
Lebanon 24
ضابط إسرائيلي دخل لبنان.. انتقد تل أبيب وهكذا تحدث عن "الحزب"
Lebanon 24
ضابط إسرائيلي دخل لبنان.. انتقد تل أبيب وهكذا تحدث عن "الحزب"
14:00 | 2026-04-05
05/04/2026 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد استهداف شقة في المبنى الذي يقطنه.. استشهاد مواطن في عين سعادة
Lebanon 24
بعد استهداف شقة في المبنى الذي يقطنه.. استشهاد مواطن في عين سعادة
14:41 | 2026-04-05
05/04/2026 02:41:06
Lebanon 24
Lebanon 24
استهداف شقة في عين سعادة...4 شهداء وعدد من الجرحى
Lebanon 24
استهداف شقة في عين سعادة...4 شهداء وعدد من الجرحى
14:04 | 2026-04-05
05/04/2026 02:04:23
Lebanon 24
Lebanon 24
أيضاً في عربي-دولي
23:15 | 2026-04-05
نتنياهو يكشف دور إسرائيل في إنقاذ جندي أميركي داخل إيران
23:11 | 2026-04-05
ليل طهران المشتعل.. غارات تمتد من الجامعة إلى المدن
23:04 | 2026-04-05
كلام عن هدنة لـ "45 يوما" بين أميركا وإيران.. إليكم التفاصيل
16:50 | 2026-04-05
وزير خارجية البحرين: أزمة مضيق هرمز تتطلب تحركا دوليا عاجلا
16:40 | 2026-04-05
مباحثات سعودية - باكستانية تجاه الحرب في المنطقة
16:00 | 2026-04-05
تعرف على سلاح أميركا الذكي...في حرب إيران
فيديو
نسخة عن والدتها.. ابنة أنجلينا جولي تلفت الأنظار تعرّفوا إليها (فيديو)
Lebanon 24
نسخة عن والدتها.. ابنة أنجلينا جولي تلفت الأنظار تعرّفوا إليها (فيديو)
03:42 | 2026-04-04
06/04/2026 06:18:42
Lebanon 24
Lebanon 24
حادث مأسوي.. أم دهست طفلتها
Lebanon 24
حادث مأسوي.. أم دهست طفلتها
16:00 | 2026-04-03
06/04/2026 06:18:42
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو..غارات إسرائيلية إستهدفت الجناح
Lebanon 24
بالفيديو..غارات إسرائيلية إستهدفت الجناح
17:27 | 2026-03-31
06/04/2026 06:18:42
Lebanon 24
Lebanon 24
