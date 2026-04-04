كييف تترقب ضمانات أمنية مع زيارة وفد أميركي بارز

أعلن كيريل بودانوف، رئيس الأوكراني فلوديمير ، بأن المبعوث الرئاسي الأمريكي ستيف ويتكوف قد يزور بعد 12 نيسان برفقة جاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي.وقال بودانوف في مقابلة مع وكالة "بلومبرغ" إنه "من المتوقع حضور كوشنر، وويتكوف، وليندسي غراهام. سنرى من سيأتي أيضا".وأشار إلى أن الوفد الأمريكي قد يصل بعد الثاني عشر من أبريل بقليل، ورغم أن ويتكوف وكوشنر قد زارا عدة مرات لإجراء محادثات مع ، إلا أن هذه ستكون زيارتهما الأولى لأوكرانيا.وبحسب بودانوف، قد تحصل كييف على ضمانات أمنية نتيجة لزيارة الوفد الأمريكي، مضيفا: "لقد حددنا ما نريده منذ زمن بعيد، أعتقد أنه سيتحقق قريبا، أما ما سيحدث لاحقا فهو أمر آخر".وتابع المسؤول الأوكراني قائلا: "لكن فيما يتعلق بالضمانات الأمنية، فقد أحرزنا تقدما ملحوظا؛ لقد بدأنا بالفعل بالمضي للأمام".