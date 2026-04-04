تصعيد سياسي في اليمن إثر أحداث المكلا

حمّل المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، القيادة الرئاسي ومحافظ حضرموت سالم الخنبشي، والسلطات المحلية والأجهزة الأمنية التابعة له، المسؤولية عن قمع الفعالية الجماهيرية التي شهدتها عاصمة المحافظة المكلا، يوم السبت.



وأكد المجلس الانتقالي في بيان أصدره عبر ناطقه الرسمي أنور التميمي، أن " أطلقت الرصاص الحي على متظاهرين سلميين، ما أسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 4 آخرين على الأقل بجروح متفاوتة".



ووصف البيان ما جرى بأنه "جريمة مكتملة الأركان"، لافتًا إلى أن "القوى المُسيطرة على القرار العسكري والسياسي الرسمي في حضرموت، قد أظهرت نيّة مُبيتة للقمع والقتل".



وأوضح البيان أن هذه النية تتجلى من خلال إصدار تهديدات عديدة سبقت الفعالية، بالاضافة إلى استعراض الانتشار الأمني والعسكري الواسع الذي نفذته قوات الأمن في مختلف المناطق والأحياء، في محاولة منها لترهيب المشاركين.



وأطلق الانتقالي الجنوبي، في ختام بيانه، نداءً عاجلًا للفاعلين الدوليين، وعلى وجه الخصوص (اللجنة الرباعية) المُشرفة على الملف اليمني، "للتدخل الفوري وكفّ عبث الجهات المسؤولة، التي تقود الأوضاع نحو مآلات كارثية، ستُلقي بظلالها على الأمن والاستقرار في الجنوب واليمن والمنطقة عمومًا".



وفي ذات السياق، أعلن الوفد الجنوبي المتواجد في العاصمة ، تعليق كافة أنشطته الرسمية والسياسية، على خلفية الأحداث التي شهدتها الفعالية الجماهيرية في المكلا.



وطالب الوفد الجنوبي، بفتح تحقيق دولي شفاف في الحادثة، ومحاسبة كافة الأشخاص والجهات المسؤولة عن ما حدث، فضلًا عن إقالتهم الفورية من مناصبهم.



وأكد أن "العودة لممارسة أي نشاط سياسي أو تفاوضي، مرهون بالاستجابة الكاملة لمطالبنا، ووقف كافة أشكال الاستفزاز والاستعراض بالقوة في مدن الجنوب".



في المقابل، قالت السلطة المحلية واللجنة الأمنية في محافظة حضرموت، إن انتشار القوات الأمنية في المدينة كان "مشروعًا ومحدودًا" وذلك بهدف حماية المواطنين والممتلكات.



