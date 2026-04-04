اغتيال وقصف متواصل.. سقوط ضحايا في هجمات إسرائيلية على غزة

استشهد 3 فلسطينيين، فجر الأحد، إثر قصف إسرائيلي استهدف شرقي مدينة غزة، بعد ساعات من عملية اغتيال شخص كان يستقل مركبة وسط القطاع.
وأفاد مراسل "إرم نيوز" في القطاع بأن 3 فلسطينيين استشهدوا جراء القصف الإسرائيلي
الذي استهدف منطقة ساحة الشوا شرقي مدينة غزة.
كما أصيب عدد من الفلسطينيين
إثر الغارة الإسرائيلية
التي استهدفت منطقة تعج بالنازحين.
ومساء السبت، قصف الجيش الإسرائيلي مركبة كان يستقلها فلسطيني ما أدى إلى استشهاده على الفور، بعد أن تم استهدافه مقابل مخيم المغازي
وسط القطاع.
ويشن الجيش الإسرائيلي، بين الفينة والأخرى غارات على قطاع غزة
موقعًا قتلى ومصابين في صفوف الفلسطينيين، وهو ما تعتبره حركة حماس
خرقًا لاتفاق وقف إطلاق النار.
وقال المتحدث باسم حماس، حازم قاسم
، مساء السبت، إن "تأكيد قائد فرقة
غزة في الجيش الإسرائيلي أن الانسحاب من الخط الأصفر غير مطروح، وأنه ينتظر الفرصة لعودة القتال في غزة، هو خرق واضح لاتفاق وقف إطلاق النار، ويؤكد مجددًا نوايا الاحتلال
الدائمة بتخريب الاتفاق".
وأضاف قاسم
أن "على الوسطاء والدول الضامنة ومجلس السلام، اتخاذ موقف واضح من خروقات الاحتلال، والضغط عليه لتنفيذ الالتزامات الواردة في الاتفاق".