اغتيال وقصف متواصل.. سقوط ضحايا في هجمات إسرائيلية على غزة

استشهد 3 فلسطينيين، فجر الأحد، إثر قصف إسرائيلي استهدف شرقي مدينة غزة، بعد ساعات من عملية اغتيال شخص كان يستقل مركبة وسط القطاع.



وأفاد مراسل "إرم نيوز" في القطاع بأن 3 فلسطينيين استشهدوا جراء القصف الذي استهدف منطقة ساحة الشوا شرقي مدينة غزة.



كما أصيب عدد من إثر الغارة التي استهدفت منطقة تعج بالنازحين.



ومساء السبت، قصف الجيش الإسرائيلي مركبة كان يستقلها فلسطيني ما أدى إلى استشهاده على الفور، بعد أن تم استهدافه مقابل مخيم وسط القطاع.



ويشن الجيش الإسرائيلي، بين الفينة والأخرى غارات على موقعًا قتلى ومصابين في صفوف الفلسطينيين، وهو ما تعتبره حركة خرقًا لاتفاق وقف إطلاق النار.



وقال المتحدث باسم حماس، ، مساء السبت، إن "تأكيد غزة في الجيش الإسرائيلي أن الانسحاب من الخط الأصفر غير مطروح، وأنه ينتظر الفرصة لعودة القتال في غزة، هو خرق واضح لاتفاق وقف إطلاق النار، ويؤكد مجددًا نوايا الدائمة بتخريب الاتفاق".



وأضاف أن "على الوسطاء والدول الضامنة ومجلس السلام، اتخاذ موقف واضح من خروقات الاحتلال، والضغط عليه لتنفيذ الالتزامات الواردة في الاتفاق".



Advertisement