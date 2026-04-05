Advertisement

توتر متصاعد.. الأرجنتين تتخذ إجراءات ضد إيران

05-04-2026 | 00:02
توتر متصاعد.. الأرجنتين تتخذ إجراءات ضد إيران
توتر متصاعد.. الأرجنتين تتخذ إجراءات ضد إيران photos 0
أعلنت الأرجنتين مغادرة كبير الدبلوماسيين الإيرانيين البلاد "امتثالا" لقرار سابق يقضي بمنحه 48 لمغادرة الدولة.

وفي رسالة على منصة إكس، قال وزير الخارجية الأرجنتيني بابلو كيرنو إن القائم بالأعمال الإيراني محسن سلطاني طهراني غادر البلاد "امتثالا" لقرار صدر يوم الخميس ومنح الدبلوماسي الإيراني 48 ساعة لمغادرة الدولة، الواقعة في أمريكا الجنوبية.

وتصاعدت التوترات بين بيونس آيرس -المتحالفة مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب- وإيران، في الآونة الأخيرة بعد أن أعلنت الأرجنتين أن الحرس الثوري الإيراني "منظمة إرهابية".

وسيمكّن هذا التصنيف الحكومة الأرجنتينية من فرض عقوبات مالية ضد أولئك الذين يتعاملون تجاريا مع الحرس الثوري ومصادرة أي أصول قد يمتلكها في الأرجنتين.

وردت وزارة الخارجية الإيرانية على التصنيف الأرجنتيني للحرس الثوري، ببيان قالت فيه إن تصرفات الأرجنتين ترقى إلى مستوى "إساءة لا تغتفر" بتأثير من الولايات المتحدة.

وأمهلت الأرجنتين، الخميس الماضي، القائم بالأعمال الإيراني محسن طهراني 48 ساعة لمغادرة البلاد، بعدما اعتبرته شخصا غير مرغوب فيه.

وذكرت وزارة الخارجية الأرجنتينية، في بيان، أن هذا الإجراء ردّ على بيان صادر عن الخارجية الإيرانية، تضمّن "اتهامات كاذبة ومسيئة ولا أساس لها" بحق الأرجنتين وسلطاتها العليا.

Advertisement
