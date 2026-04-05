بالتفاصيل.. هكذا نفذت قوات أميركية خاصة عملية إنقاذ الطيار الثاني من إيران

نقل موقع "أكسيوس" عن 3 مسؤولين أميركيين أن قوات خاصة أميركية تمكنت من إنقاذ الطيار الثاني من الطائرة المقاتلة من طراز F-15 التي أُسقطت فوق .



وقال أحد المسؤولين إن العملية نفذتها وحدة "كوماندوز" متخصصة وبغطاء جوي كبير، وأكد أن "جميع القوات الآن خارج إيران".



وحسب الموقع فقد تم إنقاذ الطيار بعد عدة ساعات من إسقاط الطائرة، واستغرق الأمر أكثر من يوم لتحديد مكان الطيار الثاني وإنقاذه.



وانتشرت القوات الخاصة الأميركية على الأرض في إيران يوم الجمعة ومرة أخرى يوم السبت في إطار مهمة البحث والإنقاذ.



وذلك بعدما تم تحديد موقع عضو الطاقم الثاني وبدأت عملية إنقاذ - حيث أرسل أيضًا قوات إلى المنطقة لمنعه.



وقالت المصادر إن طائرات تابعة للقوات الجوية شنت ضربات ضد القوات لمنعها من الوصول إلى المنطقة.



بينما كان وكبار أعضاء فريقه يتابعون عملية الإنقاذ من في .



وخلال عملية إنقاذ الطيار يوم الجمعة، ضربت إيران طائرة هليكوبتر من طراز بلاك هوك تشارك في العملية.



وأصيب أفراد الطاقم لكن المروحية تمكنت من الطيران. حسب "أكسيوس".



وكان إسقاط الطائرة يشكل كابوسًا للجيش الأميركي، حيث تسابق أيضًا لتحديد موقع الضابط الأمريكي المفقود في جنوب غرب إيران خلال الـ 36 ساعة الماضية.

