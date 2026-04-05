في أول تصريح... هذا ما أعلنه ترامب بعد عملية إنقاذ الطيار الثاني من إيران

قال الرئيس الأميركي الأحد، إن الجيش الأميركي نفذ واحدة من أكثر عمليات البحث والإنقاذ جرأة في تاريخ أميركا، لإنقاذ الطيار الأميركي الذي أسقطت مقاتلته في .



وقال إن الجيش الأميركي أرسل عشرات الطائرات المسلحة بأكثر الأسلحة فتكا في العالم لاستعادة أحد ضباط طاقمنا، وأضاف: "المحارب الشجاع كان خلف خطوط العدو في جبال إيران الوعرة حيث كان مطاردا من قبل أعدائنا".



وكشف ترامب أن "أحد أفراد طاقم المقاتلة أصيب لكنه سيكون بخير".



وكان موقع "أكسيوس" الأميركي نقل الأحد، عن مسؤولين أمريكيين تأكيدهم أن القوات الأميركية أنقذت ثاني فرد من طاقم طائرة إف-15 التي أسقطت في إيران.



ونقل أكسيوس عن مسؤول أميركي تأكيده أن العملية نفذتها وحدة كوماندوز متخصصة مع غطاء جوي كثيف وجميع القوات غادرت إيران، مشيرا إلى أنه تم نشر القوات الخاصة الأميركية على الأرض في إيران الجمعة ومرة أخرى السبت كجزء من مهمة البحث والإنقاذ.



ولفت أكسيوس إلى أنه تم تحديد موقع عضو الطاقم الثاني السبت وبدأت عملية الإنقاذ كما أرسل قوات لمنع ذلك، وقد شنت طائرات تابعة لسلاح الجو الأمريكي غارات على القوات لمنعها من الوصول للمنطقة.



وأكد الموقع أن وكبار أعضاء فريقه تابعوا عملية الإنقاذ من في .

