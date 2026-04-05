سيناريو التصعيد يتقدّم.. إسرائيل تُحضّر لشنّ هجمات على منشآت الطاقة الإيرانية

نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، السبت، عن مسؤول إسرائيلي أن تستعد لتنفيذ هجمات تستهدف منشآت الطاقة في ، بانتظار الضوء الأخضر من .



وبحسب المسؤول الذي تحدّث للصحيفة، فمن المرجح أن تبدأ العملية يوم الإثنين المقبل.



كما أوردت "وول ستريت جورنال" عن مسؤولين أن مستشاري الرئيس الأميركي يعتبرون أن استهداف البنية التحتية يُعد "خطوة مشروعة".



ووفقا لهؤلاء المسؤولين، يتبنى خطة لقصف الجسور ومحطات الطاقة في إيران.



وفي سياق متصل، نقلت هيئة البث عن مسؤول إسرائيلي قوله: "أمامنا أسبوع آخر على الأقل من القتال العنيف ضد إيران".



وجدد السبت التذكير بالمهلة التي منحها لإيران لإبرام اتفاق يضع حدا للحرب المتواصلة منذ أكثر من شهر، محذّرا إياها من تبقي 48 ساعة قبل مواجهة "الجحيم".



وفي تحذير شديد اللهجة، كتب ترامب على منصته تروث سوشال: "أتذكرون حين أمهلت إيران عشرة أيام لابرام اتفاق أو فتح مضيق هرمز؟ الوقت ينفد، تتبقى 48 ساعة قبل أن ينزل عليهم الجحيم!".



وكان ترامب أمهل حتى السادس من أبريل لكي تفتح مضيق هرمز الذي أغلقته عمليا منذ بدء الهجوم الأميركي عليها في 28 شباط، وإلا ستتعرض منشآتها للطاقة للقصف.



وفيما يتعلق بمسار التفاوض، قال موقع "أكسيوس"، السبت، نقلا عن مصدرين مطلعين، إن إيران رفضت حتى الآن أي اقتراح لوقف مؤقت لإطلاق النار.



وطالبت إيران بحسب "أكسيوس" بإنهاء الحرب بشكل دائم مع ضمانات واضحة بأن لن تشن هجوما آخر عليها.



ونقل "أكسيوس" عن المصدرين المطلعين على المفاوضات الأميركية الإيرانية، أن الوسطاء مازالوا يحاولون جمع الأطراف في اجتماع مباشر، ولكن دون جدوى تُذكر حتى الآن.



كما أضاف "أكسيوس"، أن الوسطاء يعملون الآن على وضع تدابير محتملة لبناء الثقة كسبيل لإجراء محادثات مباشرة، لكن من غير الواضح ما إذا كان من الممكن تحقيق أي شيء بحلول الموعد النهائي يوم الإثنين.

