مئات الإسرائيليين يتظاهرون في تل أبيب ضد الحرب على إيران

05-04-2026 | 01:26
مئات الإسرائيليين يتظاهرون في تل أبيب ضد الحرب على إيران
تظاهر مئات الإسرائيليين، السبت، في تل أبيب رفضاً للحرب الدائرة مع إيران وهتفوا ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وحمل المتظاهرون الذين وصلوا إلى ساحة مركزية وسط المدينة الساحلية رغم القيود المفروضة على التجمعات بسبب الحرب، لافتات مناهضة للحرب كتب على إحداها "لا للقصف (...) أنهوا الحرب التي لا تنتهي".

وقال ألون-لي غرين، وهو أحد المسؤولين عن مجموعة النشاط الشعبي الإسرائيلية الفلسطينية "لنقف معاً" لوكالة فرانس برس "الشرطة تحاول إسكات صوتنا".

وأضاف "نحن هنا للمطالبة بإنهاء الحرب في إيران، والحرب في لبنان، والحرب في غزة التي ما زالت مستمرة، وكذلك لإنهاء الفظائع في الضفة الغربية. في إسرائيل، هناك دائمًا حرب. فإذا لم يُسمح لنا بالتظاهر، فلن يُسمح لنا أبدًا بالكلام".

وبحسب مراسل فرانس برس أوقفت الشرطة الإسرائيلية لاحقا غرين وعددا من المتظاهرين.

وعبّر المتظاهرون عن شكوكهم في مبررات الحكومة للحرب مع إيران.

وقالت سيسيل (62 عامًا) التي اكتفت بذكر اسمها الأول "لدي شكوك قوية حول الأسباب، أعتقد أن السبب الرئيسي هو أن (رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو) يريد وقف محاكمته".

ويخضع نتنياهو لمحاكمة في قضية فساد طويلة الأمد، وقد طلب عفوا رئاسيا، فيما ضغط الرئيس الأميركي دونالد ترامب مرارًا على الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ لمنحه العفو.

وفي بيان مصوّر مساء السبت، تعهد نتنياهو بمواصلة الحملة العسكرية ضد إيران.

وقال: "لقد وعدتكم بأننا سنواصل ضرب النظام في طهران، وهذا بالضبط ما نفعله".

وأضاف: "اليوم هاجمنا مصانع للبتروكيماويات"، بعد أن أعلن الجيش الإسرائيلي الجمعة ضرب منشآت إنتاج الصلب الإيرانية.

وبحسب رئيس الوزراء "هاتان الصناعتان هما ماكينة المال لديهم لتمويل الحرب ضدنا وضد العالم بأسره. سنواصل ضربهما".

أما المتظاهرة سيسيل فرأت أن أسباب الحرب تتغير باستمرار.

وأضافت "أسباب الحرب تتغير وتتبدل طوال الوقت. لا نعرف ما الذي سيُعتبر نجاحًا أو فشلًا، ولا نعرف كم من الوقت سيستغرق".

ورغم القيود على التجمعات الكبيرة المفروضة منذ بدء الحرب، أصر المتظاهرون على إقامة التجمع.

ووفقا لبيانات الجيش الإسرائيلي، تم رصد ثماني رشقات صاروخية أطلقت من إيران منذ منتصف الليل، بالإضافة إلى صاروخ أطلق من اليمن مساء السبت.

وأصيب خمسة أشخاص على الأقل جراء إطلاق صواريخ من إيران، وفقًا لمسعفين إسرائيليين.

وبدأ المتظاهرون بمغادرة ساحة التظاهر بعد تلقي إنذار من الصاروخ الذي تم رصده من اليمن.

