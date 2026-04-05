مراهقون في العراق يعرضون طائرة مسيّرة للبيع على "تيك توك" (صورة)

تداولت منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر مجموعة من المراهقين في وهم يعرضون طائرة مسيرة تم إسقاطها للبيع عبر تطبيق "تيك توك"، في واقعة أثارت تفاعلا واسعا.ويظهر الفيديو المراهقين وهم يستعرضون الطائرة المسيرة، دون توضيح مصدرها أو ملابسات إسقاطها، فيما لم تصدر حتى الآن أي بيانات رسمية بشأن الحادثة أو الجهات المعنية بها.وأثارت الواقعة تساؤلات حول كيفية وصول مثل هذه المعدات إلى أيدي مدنيين لا سيما أطفال، إضافة إلى مخاوف تتعلق بالسلامة العامة وإمكانية تداول معدات عسكرية أو شبه عسكرية خارج الأطر القانونية.