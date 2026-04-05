قبيل إنقاذه من قبل القوات الأميركية.. شاهدوا بالفيديو الاشتباكات وعمليات البحث عن الطيار الأميركي

تداولت منصّات إيرانية مشاهد توثّق عمليات البحث عن الطيّار الأميركي، عقب إسقاط مقاتلته، وذلك قبل أن يتمكّن الجيش الأميركي من إنقاذه فجر اليوم.

ويُظهر الفيديو الأول، الذي صُوّر في الليل من قبل جهات إيرانية، عمليات تمشيط بحثًا عن الطيّار بهدف اعتقاله.

أما الفيديو الثاني، فيُبرز إطلاق جسم مضيء يُرجّح أنه قنبلة ضوئية، إلى جانب سماع أصوات اشتباكات وإطلاق نار خلال عمليات البحث التي شارك فيها الطرفان.