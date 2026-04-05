تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

قبيل إنقاذه من قبل القوات الأميركية.. شاهدوا بالفيديو الاشتباكات وعمليات البحث عن الطيار الأميركي

Lebanon 24
05-04-2026 | 03:38
A-
A+
قبيل إنقاذه من قبل القوات الأميركية.. شاهدوا بالفيديو الاشتباكات وعمليات البحث عن الطيار الأميركي
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

تداولت منصّات إيرانية مشاهد توثّق عمليات البحث عن الطيّار الأميركي، عقب إسقاط مقاتلته، وذلك قبل أن يتمكّن الجيش الأميركي من إنقاذه فجر اليوم.

ويُظهر الفيديو الأول، الذي صُوّر في الليل من قبل جهات إيرانية، عمليات تمشيط بحثًا عن الطيّار بهدف اعتقاله.

أما الفيديو الثاني، فيُبرز إطلاق جسم مضيء يُرجّح أنه قنبلة ضوئية، إلى جانب سماع أصوات اشتباكات وإطلاق نار خلال عمليات البحث التي شارك فيها الطرفان.

وسقطت المقاتلة الأميركية "إف-15" في منطقة وعرة في جنوب غرب إيران، وأشارت معظم التقارير إلى أن منطقة البحث والإنقاذ تركزت في محافظة كهكيلويه وبوير أحمد في منطقة وصفت بأنها منطقة "نائية".

والمنطقة ليست حدودية مع دولة أخرى، بل تقع في العمق الإيراني بجنوب غرب البلاد.

ومع ذلك، فهي قريبة نسبيا من سواحل الخليج حيث تبعد حوالي 50-80 كم عن الساحل، مما سهل دخول الطائرات المروحية الأميركية من القواعد القريبة أو حاملات الطائرات تحت غطاء جوي كثيف.

وتمت عملية الإنقاذ في وقت متأخر من ليلة السبت وفجر اليوم الأحد في مهمة شاركت فيها عشرات المقاتلات والمروحيات وفريق من قوات "دلتا" لاستعادة الطيار تحت نيران كثيفة.

واختبأ الطيار الأميركي في شق جبلي لمدة تقارب 36 ساعة لتجنب دوريات الحرس الثوري الإيراني والقبائل المحلية التي كانت تبحث عنه.

وكان موقع "أكسيوس" الأميركي نقل في وقت سابق من اليوم الأحد عن مسؤولين أمريكيين تأكيدهم أن القوات الأمريكية أنقذت ثاني فرد من طاقم طائرة إف-15 التي أسقطت في إيران.

كما أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الجيش الأميركي نفذ واحدة من أكثر عمليات البحث والإنقاذ جرأة في تاريخ أمريكا، لإنقاذ الطيار الأميركي الذي أسقطت مقاتلته في إيران.
 
مواضيع ذات صلة
نيويورك تايمز: مع اقتراب القوات الأميركية من موقع الطيار الذي أُسقطت طائرته اندلع اشتباك مسلح
lebanon 24
Lebanon24
06/04/2026 06:25:25 Lebanon 24 Lebanon 24
إعلام إيراني: 5 قتلى في إيران بضربات أثناء عملية إنقاذ الطيار الأميركي
lebanon 24
Lebanon24
06/04/2026 06:25:25 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 12: الجيش الإسرائيلي ألغى هجمات بإيران كي لا تعيق البحث عن الطيار الأميركي
lebanon 24
Lebanon24
06/04/2026 06:25:25 Lebanon 24 Lebanon 24
محافظة تشهارمحال وبختياري: يُطلب من رؤساء القرى وسكان المدن بذل أقصى جهودهم للبحث عن الطيار الأميركي
lebanon 24
Lebanon24
06/04/2026 06:25:25 Lebanon 24 Lebanon 24

الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24