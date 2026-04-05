حرائق في مصنع بروج بأبوظبي بعد اعتراض جوي ناجح دون إصابات

أفاد ، السبت، بأن الجهات المختصة في تتعامل مع عدة حرائق اندلعت في مصنع بروج للبتروكيماويات، إثر سقوط شظايا بعد اعتراض ناجح من قبل .وأضاف بيان مكتب أبوظبي الإعلامي: "تم تعليق العمليات في المصنع مباشرةً لحين تقييم الأضرار، ولم يتم تسجيل أية إصابات حتى الآن".وختم بالقول: "تهيب الجهات المختصة في إمارة أبوظبي بالجمهور استقاء المعلومات من المصادر الرسمية في الدولة، وتجنب تداول الشائعات أو المعلومات غير الموثوقة".