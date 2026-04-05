تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

تفاصيل جديدة عن عملية سرية في إيران.. كيف تم إنقاذ طيار أميركي هناك؟

Lebanon 24
05-04-2026 | 05:23
A-
A+
تفاصيل جديدة عن عملية سرية في إيران.. كيف تم إنقاذ طيار أميركي هناك؟
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كشفت تقارير إعلامية عن تفاصيل عملية إنقاذ معقدة نفذتها وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية بالتنسيق مع الجيش الأميركي، لإنقاذ ضابط أنظمة تسليح من طائرة F-15 داخل إيران.


ووفق ما نقلته صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، فقد أطلقت الوكالة حملة تضليل واسعة لإرباك القوات الإيرانية، عبر نشر معلومات تفيد بأن أحد أفراد الطاقم جرى إنقاذه بالفعل ونقله ضمن قافلة برية، في محاولة لإبعاد الانتباه عن موقع الضابط الحقيقي.


اختباء في وادٍ جبلي


وبحسب التقارير، كان الضابط قد قفز بالمظلة بعد تحطم الطائرة في جنوب غرب إيران، واختبأ داخل وادٍ جبلي وعر، حيث بقي هناك قرابة 48 ساعة دون أن تتمكن أي جهة من تحديد موقعه.


ووصف مسؤولون العملية بأنها "البحث عن إبرة في كومة قش"، نظرًا لصعوبة رصد الضابط في تلك التضاريس، قبل أن تنجح الوكالة في تحديد موقعه باستخدام تقنيات متقدمة واتصالات مشفرة.


وتولت القيادة المركزية الأميركية تنفيذ المهمة، بدعم استخباراتي لحظي من وكالة الاستخبارات، وسط تنسيق ميداني مكثف.


اشتباكات ودعم جوي
 

وشهدت العملية اشتباكات ميدانية مع اقتراب القوات الخاصة من موقع الضابط، حيث نُفذت ضربات جوية لمنع وصول قوات إيرانية إلى المنطقة، في إطار تأمين عملية الإجلاء.


أيضاً، أفادت تقارير بأن إسرائيل قدمت معلومات استخباراتية للولايات المتحدة، وأوقفت بعض عملياتها العسكرية مؤقتًا لتسهيل تنفيذ المهمة.


ورغم التحديات، نجحت العملية في إنقاذ الضابط، فيما أفادت تقارير بإصابة بعض أفراد الطاقم بجروح طفيفة دون تسجيل خسائر كبيرة، في واحدة من أكثر عمليات الإنقاذ تعقيدًا خلال التصعيد العسكري الجاري. (سكاي نيوز عربية)
مواضيع ذات صلة
إعلام إيراني: 5 قتلى في إيران بضربات أثناء عملية إنقاذ الطيار الأميركي
lebanon 24
Lebanon24
06/04/2026 06:27:51 Lebanon 24 Lebanon 24
بالتفاصيل.. هكذا نفذت قوات أميركية خاصة عملية إنقاذ الطيار الثاني من إيران
lebanon 24
Lebanon24
06/04/2026 06:27:51 Lebanon 24 Lebanon 24
عملية "هوليودية" في جبال إيران.. ترامب يكشف تفاصيل إنقاذ الطيار
lebanon 24
Lebanon24
06/04/2026 06:27:51 Lebanon 24 Lebanon 24
إعلام أميركي : الطيار الذي انقذ في إيران يتلقي العلاج عند الجهات الأميركية
lebanon 24
Lebanon24
06/04/2026 06:27:51 Lebanon 24 Lebanon 24

القيادة المركزية

القوات الخاصة

سكاي نيوز

الإيرانية

سكاي نيو

الإيراني

جنوب غرب

إسرائيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
23:18 | 2026-04-05
Lebanon24
23:15 | 2026-04-05
Lebanon24
23:11 | 2026-04-05
Lebanon24
23:04 | 2026-04-05
Lebanon24
16:50 | 2026-04-05
Lebanon24
16:40 | 2026-04-05
فيديو
lebanon 24
Lebanon24
16:00 | 2026-04-03 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24