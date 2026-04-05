في مطار "بن غوريون".. طرد غامض ودخان كثيف: ماذا حدث؟

هرعت قوات الطوارئ والدفاع المدني إلى مطار " " إثر تلقي بلاغ عن طرد غامض ضمن إحدى الشحنات بدأ الدخان يتصاعد منه، حيث باشرت فرق الإطفاء العمل على إخماد الحريق وتحديد هوية الطرد ومحتوياته.



وأفادت القناة 14 بأن الوضع بات حالياً دون تسجيل إصابات، في وقت تأتي فيه هذه الحادثة بعد أسبوع من قرار هيئة الطيران إغلاق بالكامل نتيجة رشقات صاروخية إيرانية استهدفت محيطه.



وذكرت قناة 12 أن إحدى طائرات شركة "أرقيع" الإسرائيلية فشلت في الهبوط بالمطار ثلاث مرات خلال عودتها من لارنكا بسبب القصف الكثيف على ، مشيرة إلى أن تعطيل الملاحة الجوية في "بن غوريون" يبدو هدفاً رئيساً لإيران ووكلائها.

من جهتها، أكدت هيئة الطيران أنها تعمل بتنسيق وثيق مع والمؤسسة الدفاعية للتعامل مع السيناريوهات العملياتية المحتملة كافة.