|
13
o
بيروت
14
o
طرابلس
13
o
صور
13
o
جبيل
14
o
صيدا
14
o
جونية
11
o
النبطية
5
o
زحلة
4
o
بعلبك
6
o
بشري
11
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
عربي-دولي
"أثمان مؤلمة".. كاتس يهدّد بضرب "شريان" الاقتصاد الإيراني
Lebanon 24
05-04-2026
|
08:04
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن
وزير الدفاع
الإسرائيلي
يسرائيل كاتس
، أن
إسرائيل
ستواصل استهداف البنية التحتية في
إيران
، مؤكداً أن الضربات الأخيرة طالت مواقع مركزية في قطاع البتروكيماويات وأدت إلى تعطيل نشاطها.
وأوضح كاتس أن سلاح الجو الإسرائيلي هاجم هذه المواقع بعد توجيه "ضربة قاسية" استهدفت مصانع الصلب وبنى تحتية وطنية أخرى خلال الأسبوع الماضي. وأشار إلى أن قطاع البتروكيماويات أدخل نحو 18 مليار دولار إلى
الحرس الثوري الإيراني
خلال العامين الماضيين، معتبراً أنه يخدم بشكل مباشر صناعة الصواريخ ويشكل جزءاً أساسياً من اقتصاد إيران وقدرتها على إنتاج السلاح.
وشدد كاتس على أن إيران "ستدفع أثماناً مؤلمة" طالما استمر إطلاق الصواريخ نحو المدنيين
في إسرائيل
، مؤكداً أن هذه الضربات تهدف إلى إضعاف وتدمير البنية التحتية الوطنية
الإيرانية
. كما لفت إلى أن الجيش الإسرائيلي سيواصل ملاحقة من وصفها بـ"قيادات الإرهاب"، إلى جانب ضرب أهداف أمنية واستراتيجية في مختلف أنحاء إيران.
وختم وزير الدفاع الإسرائيلي تصريحاته بالإشادة بالجبهة الداخلية
الإسرائيلية
ووصفها بالقوية والشجاعة، مؤكداً استمرار العمليات العسكرية في إيران حتى تحقيق أهداف الحرب.
مواضيع ذات صلة
كاتس يُهدد: أي قائد إيراني يتم تعيينه لمواصلة "برنامج تدمير إسرائيل" سيكون هدفاً للتصفية
Lebanon 24
كاتس يُهدد: أي قائد إيراني يتم تعيينه لمواصلة "برنامج تدمير إسرائيل" سيكون هدفاً للتصفية
06/04/2026 06:29:57
06/04/2026 06:29:57
Lebanon 24
Lebanon 24
"تجار لبنان الشمالي": استمرار الاعتداءات يُهدّد الاقتصاد وآلاف المؤسسات والعائلات
Lebanon 24
"تجار لبنان الشمالي": استمرار الاعتداءات يُهدّد الاقتصاد وآلاف المؤسسات والعائلات
06/04/2026 06:29:57
06/04/2026 06:29:57
Lebanon 24
Lebanon 24
هكذا يُهدّد توقف الملاحة في "مضيق هرمز" الإقتصاد العالمي
Lebanon 24
هكذا يُهدّد توقف الملاحة في "مضيق هرمز" الإقتصاد العالمي
06/04/2026 06:29:57
06/04/2026 06:29:57
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس الأركان الإسرائيلي: حزب الله "ذراع متطرفة للأخطبوط الإيراني" وسيدفع ثمنًا باهظًا
Lebanon 24
رئيس الأركان الإسرائيلي: حزب الله "ذراع متطرفة للأخطبوط الإيراني" وسيدفع ثمنًا باهظًا
06/04/2026 06:29:57
06/04/2026 06:29:57
Lebanon 24
Lebanon 24
الحرس الثوري الإيراني
الجبهة الداخلية
يسرائيل كاتس
الحرس الثوري
وزير الدفاع
الإسرائيلية
الإسرائيلي
في إسرائيل
تابع
قد يعجبك أيضاً
ميلوني تدق ناقوس الخطر: الطاقة مهددة إذا اتسعت الأزمة
Lebanon 24
ميلوني تدق ناقوس الخطر: الطاقة مهددة إذا اتسعت الأزمة
23:21 | 2026-04-05
05/04/2026 11:21:05
Lebanon 24
Lebanon 24
هجوم دموي في نيجيريا.. 17 قتيلاً في قرية بولاية بينو
Lebanon 24
هجوم دموي في نيجيريا.. 17 قتيلاً في قرية بولاية بينو
23:18 | 2026-04-05
05/04/2026 11:18:52
Lebanon 24
Lebanon 24
نتنياهو يكشف دور إسرائيل في إنقاذ جندي أميركي داخل إيران
Lebanon 24
نتنياهو يكشف دور إسرائيل في إنقاذ جندي أميركي داخل إيران
23:15 | 2026-04-05
05/04/2026 11:15:28
Lebanon 24
Lebanon 24
ليل طهران المشتعل.. غارات تمتد من الجامعة إلى المدن
Lebanon 24
ليل طهران المشتعل.. غارات تمتد من الجامعة إلى المدن
23:11 | 2026-04-05
05/04/2026 11:11:31
Lebanon 24
Lebanon 24
كلام عن هدنة لـ "45 يوما" بين أميركا وإيران.. إليكم التفاصيل
Lebanon 24
كلام عن هدنة لـ "45 يوما" بين أميركا وإيران.. إليكم التفاصيل
23:04 | 2026-04-05
05/04/2026 11:04:49
Lebanon 24
Lebanon 24
الأكثر قراءة
هكذا سيكون طقس لبنان غداً.. استعدوا وتحضروا لـ"البرق"
Lebanon 24
هكذا سيكون طقس لبنان غداً.. استعدوا وتحضروا لـ"البرق"
10:11 | 2026-04-05
05/04/2026 10:11:55
Lebanon 24
Lebanon 24
في الضاحية.. ماذا حصل قبل إنذار اليوم؟
Lebanon 24
في الضاحية.. ماذا حصل قبل إنذار اليوم؟
08:38 | 2026-04-05
05/04/2026 08:38:33
Lebanon 24
Lebanon 24
ضابط إسرائيلي دخل لبنان.. انتقد تل أبيب وهكذا تحدث عن "الحزب"
Lebanon 24
ضابط إسرائيلي دخل لبنان.. انتقد تل أبيب وهكذا تحدث عن "الحزب"
14:00 | 2026-04-05
05/04/2026 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد استهداف شقة في المبنى الذي يقطنه.. استشهاد مواطن في عين سعادة
Lebanon 24
بعد استهداف شقة في المبنى الذي يقطنه.. استشهاد مواطن في عين سعادة
14:41 | 2026-04-05
05/04/2026 02:41:06
Lebanon 24
Lebanon 24
استهداف شقة في عين سعادة...4 شهداء وعدد من الجرحى
Lebanon 24
استهداف شقة في عين سعادة...4 شهداء وعدد من الجرحى
14:04 | 2026-04-05
05/04/2026 02:04:23
Lebanon 24
Lebanon 24
أيضاً في عربي-دولي
23:21 | 2026-04-05
ميلوني تدق ناقوس الخطر: الطاقة مهددة إذا اتسعت الأزمة
23:18 | 2026-04-05
هجوم دموي في نيجيريا.. 17 قتيلاً في قرية بولاية بينو
23:15 | 2026-04-05
نتنياهو يكشف دور إسرائيل في إنقاذ جندي أميركي داخل إيران
23:11 | 2026-04-05
ليل طهران المشتعل.. غارات تمتد من الجامعة إلى المدن
23:04 | 2026-04-05
كلام عن هدنة لـ "45 يوما" بين أميركا وإيران.. إليكم التفاصيل
16:50 | 2026-04-05
وزير خارجية البحرين: أزمة مضيق هرمز تتطلب تحركا دوليا عاجلا
فيديو
نسخة عن والدتها.. ابنة أنجلينا جولي تلفت الأنظار تعرّفوا إليها (فيديو)
Lebanon 24
نسخة عن والدتها.. ابنة أنجلينا جولي تلفت الأنظار تعرّفوا إليها (فيديو)
03:42 | 2026-04-04
06/04/2026 06:29:57
Lebanon 24
Lebanon 24
حادث مأسوي.. أم دهست طفلتها
Lebanon 24
حادث مأسوي.. أم دهست طفلتها
16:00 | 2026-04-03
06/04/2026 06:29:57
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو..غارات إسرائيلية إستهدفت الجناح
Lebanon 24
بالفيديو..غارات إسرائيلية إستهدفت الجناح
17:27 | 2026-03-31
06/04/2026 06:29:57
Lebanon 24
Lebanon 24
