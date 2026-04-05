"أثمان مؤلمة".. كاتس يهدّد بضرب "شريان" الاقتصاد الإيراني

أعلن ، أن ستواصل استهداف البنية التحتية في ، مؤكداً أن الضربات الأخيرة طالت مواقع مركزية في قطاع البتروكيماويات وأدت إلى تعطيل نشاطها.



وأوضح كاتس أن سلاح الجو الإسرائيلي هاجم هذه المواقع بعد توجيه "ضربة قاسية" استهدفت مصانع الصلب وبنى تحتية وطنية أخرى خلال الأسبوع الماضي. وأشار إلى أن قطاع البتروكيماويات أدخل نحو 18 مليار دولار إلى خلال العامين الماضيين، معتبراً أنه يخدم بشكل مباشر صناعة الصواريخ ويشكل جزءاً أساسياً من اقتصاد إيران وقدرتها على إنتاج السلاح.



وشدد كاتس على أن إيران "ستدفع أثماناً مؤلمة" طالما استمر إطلاق الصواريخ نحو المدنيين ، مؤكداً أن هذه الضربات تهدف إلى إضعاف وتدمير البنية التحتية الوطنية . كما لفت إلى أن الجيش الإسرائيلي سيواصل ملاحقة من وصفها بـ"قيادات الإرهاب"، إلى جانب ضرب أهداف أمنية واستراتيجية في مختلف أنحاء إيران.



وختم وزير الدفاع الإسرائيلي تصريحاته بالإشادة بالجبهة الداخلية ووصفها بالقوية والشجاعة، مؤكداً استمرار العمليات العسكرية في إيران حتى تحقيق أهداف الحرب.

