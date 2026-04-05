"أثمان مؤلمة".. كاتس يهدّد بضرب "شريان" الاقتصاد الإيراني

05-04-2026 | 08:04
"أثمان مؤلمة".. كاتس يهدّد بضرب "شريان" الاقتصاد الإيراني
أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أن إسرائيل ستواصل استهداف البنية التحتية في إيران، مؤكداً أن الضربات الأخيرة طالت مواقع مركزية في قطاع البتروكيماويات وأدت إلى تعطيل نشاطها.

وأوضح كاتس أن سلاح الجو الإسرائيلي هاجم هذه المواقع بعد توجيه "ضربة قاسية" استهدفت مصانع الصلب وبنى تحتية وطنية أخرى خلال الأسبوع الماضي. وأشار إلى أن قطاع البتروكيماويات أدخل نحو 18 مليار دولار إلى الحرس الثوري الإيراني خلال العامين الماضيين، معتبراً أنه يخدم بشكل مباشر صناعة الصواريخ ويشكل جزءاً أساسياً من اقتصاد إيران وقدرتها على إنتاج السلاح.

وشدد كاتس على أن إيران "ستدفع أثماناً مؤلمة" طالما استمر إطلاق الصواريخ نحو المدنيين في إسرائيل، مؤكداً أن هذه الضربات تهدف إلى إضعاف وتدمير البنية التحتية الوطنية الإيرانية. كما لفت إلى أن الجيش الإسرائيلي سيواصل ملاحقة من وصفها بـ"قيادات الإرهاب"، إلى جانب ضرب أهداف أمنية واستراتيجية في مختلف أنحاء إيران.

وختم وزير الدفاع الإسرائيلي تصريحاته بالإشادة بالجبهة الداخلية الإسرائيلية ووصفها بالقوية والشجاعة، مؤكداً استمرار العمليات العسكرية في إيران حتى تحقيق أهداف الحرب.
مواضيع ذات صلة
كاتس يُهدد: أي قائد إيراني يتم تعيينه لمواصلة "برنامج تدمير إسرائيل" سيكون هدفاً للتصفية
lebanon 24
Lebanon24
06/04/2026 06:29:57 Lebanon 24 Lebanon 24
"تجار لبنان الشمالي": استمرار الاعتداءات يُهدّد الاقتصاد وآلاف المؤسسات والعائلات
lebanon 24
Lebanon24
06/04/2026 06:29:57 Lebanon 24 Lebanon 24
هكذا يُهدّد توقف الملاحة في "مضيق هرمز" الإقتصاد العالمي
lebanon 24
Lebanon24
06/04/2026 06:29:57 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الأركان الإسرائيلي: حزب الله "ذراع متطرفة للأخطبوط الإيراني" وسيدفع ثمنًا باهظًا
lebanon 24
Lebanon24
06/04/2026 06:29:57 Lebanon 24 Lebanon 24

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
الأكثر قراءة Lebanon 24

أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
23:21 | 2026-04-05
Lebanon24
23:18 | 2026-04-05
Lebanon24
23:15 | 2026-04-05
Lebanon24
23:11 | 2026-04-05
Lebanon24
23:04 | 2026-04-05
Lebanon24
16:50 | 2026-04-05
فيديو
lebanon 24
Lebanon24
16:00 | 2026-04-03 Lebanon 24 Lebanon 24
