عملية "هوليودية" في جبال إيران.. ترامب يكشف تفاصيل إنقاذ الطيار

كشف الرئيس الأميركي ، في مقابلة مع شبكة "إن بي سي"، تفاصيل عملية إنقاذ وصفها بـ"الجريئة والسابقة التاريخية" نفذتها قواته داخل الأراضي ، مؤكداً أن العدو كان عنيفاً وبأعداد كبيرة جداً خلال المواجهة.



وأوضح أن العملية شملت إجلاء أحد أفراد طاقم طائرة "F-15" كان مصاباً بجروح خطيرة في أعماق جبال ، مشيراً إلى أن الجانب ظن أنه ألقى القبض على الطيار الأميركي لكن الواقع كان مختلفاً تماماً. ولفت إلى أن البحث والإنقاذ تما في "وضح النهار" واستغرقا 7 ساعات فوق الأجواء الإيرانية، وهو أمر غير معتاد في مناطق معادية بهذه الشدة.



وبدأت وقائع العملية يوم الجمعة الماضي عقب إسقاط طائرتين أميركيتين من طراز "إف-15" فوق إيران، مما أطلق مهمة بحث محمومة شارك فيها مئات من قوات العمليات الخاصة وعشرات الطائرات والمروحيات لمدة تجاوزت 48 ساعة.

وشهدت المهمة اشتباكاً مسلحاً عند الوصول إلى موقع الطيار الثاني (برتبة عقيد) تزامناً مع مطاردة القوات الإيرانية له في مناطق جبلية وعرة، مما استدعى تدخل طائرات هجومية أميركية لقصف القوافل الإيرانية وإبعادها.



كما أكدت روايات إعلامية أميركية متطابقة تعطل طائرتي نقل أميركيتين داخل قاعدة نائية، حيث قامت القوات الأميركية بتفجيرهما منعاً للاستيلاء عليهما.

ومن المقرر أن يعقد ترامب مؤتمراً صحفياً مع القيادات العسكرية في غداً الإثنين عند الساعة الواحدة ظهراً بتوقيت لكشف مزيد من التفاصيل.