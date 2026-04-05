عربي-دولي
عملية "هوليودية" في جبال إيران.. ترامب يكشف تفاصيل إنقاذ الطيار
Lebanon 24
05-04-2026
|
08:33
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشف الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
، في مقابلة مع شبكة "إن بي سي"، تفاصيل عملية إنقاذ وصفها بـ"الجريئة والسابقة التاريخية" نفذتها قواته داخل الأراضي
الإيرانية
، مؤكداً أن العدو كان عنيفاً وبأعداد كبيرة جداً خلال المواجهة.
وأوضح
ترامب
أن العملية شملت إجلاء أحد أفراد طاقم طائرة "F-15" كان مصاباً بجروح خطيرة في أعماق جبال
إيران
، مشيراً إلى أن الجانب
الإيراني
ظن أنه ألقى القبض على الطيار الأميركي لكن الواقع كان مختلفاً تماماً. ولفت إلى أن البحث والإنقاذ تما في "وضح النهار" واستغرقا 7 ساعات فوق الأجواء الإيرانية، وهو أمر غير معتاد في مناطق معادية بهذه الشدة.
وبدأت وقائع العملية يوم الجمعة الماضي عقب إسقاط طائرتين أميركيتين من طراز "إف-15" فوق
جنوب غرب
إيران، مما أطلق مهمة بحث محمومة شارك فيها مئات من قوات العمليات الخاصة وعشرات الطائرات والمروحيات لمدة تجاوزت 48 ساعة.
وشهدت المهمة اشتباكاً مسلحاً عند الوصول إلى موقع الطيار الثاني (برتبة عقيد) تزامناً مع مطاردة القوات الإيرانية له في مناطق جبلية وعرة، مما استدعى تدخل طائرات هجومية أميركية لقصف القوافل الإيرانية وإبعادها.
كما أكدت روايات إعلامية أميركية متطابقة تعطل طائرتي نقل أميركيتين داخل قاعدة نائية، حيث قامت القوات الأميركية بتفجيرهما منعاً للاستيلاء عليهما.
ومن المقرر أن يعقد ترامب مؤتمراً صحفياً مع القيادات العسكرية في
البيت الأبيض
غداً الإثنين عند الساعة الواحدة ظهراً بتوقيت
واشنطن
لكشف مزيد من التفاصيل.
مواضيع ذات صلة
إعلام إيراني: 5 قتلى في إيران بضربات أثناء عملية إنقاذ الطيار الأميركي
Lebanon 24
إعلام إيراني: 5 قتلى في إيران بضربات أثناء عملية إنقاذ الطيار الأميركي
06/04/2026 06:28:18
06/04/2026 06:28:18
Lebanon 24
Lebanon 24
بالتفاصيل.. هكذا نفذت قوات أميركية خاصة عملية إنقاذ الطيار الثاني من إيران
Lebanon 24
بالتفاصيل.. هكذا نفذت قوات أميركية خاصة عملية إنقاذ الطيار الثاني من إيران
06/04/2026 06:28:18
06/04/2026 06:28:18
Lebanon 24
Lebanon 24
"أكسيوس": عملية إنقاذ الطيار الثاني نفذتها وحدة كوماندوز متخصصة مع غطاء جوي كثيف وجميع القوات غادرت إيران الآن
Lebanon 24
"أكسيوس": عملية إنقاذ الطيار الثاني نفذتها وحدة كوماندوز متخصصة مع غطاء جوي كثيف وجميع القوات غادرت إيران الآن
06/04/2026 06:28:18
06/04/2026 06:28:18
Lebanon 24
Lebanon 24
أكسيوس: ترامب تابع مهمة إنقاذ الطيار من غرفة العمليات في البيت الأبيض
Lebanon 24
أكسيوس: ترامب تابع مهمة إنقاذ الطيار من غرفة العمليات في البيت الأبيض
06/04/2026 06:28:18
06/04/2026 06:28:18
Lebanon 24
Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً
هجوم دموي في نيجيريا.. 17 قتيلاً في قرية بولاية بينو
Lebanon 24
هجوم دموي في نيجيريا.. 17 قتيلاً في قرية بولاية بينو
23:18 | 2026-04-05
05/04/2026 11:18:52
Lebanon 24
Lebanon 24
نتنياهو يكشف دور إسرائيل في إنقاذ جندي أميركي داخل إيران
Lebanon 24
نتنياهو يكشف دور إسرائيل في إنقاذ جندي أميركي داخل إيران
23:15 | 2026-04-05
05/04/2026 11:15:28
Lebanon 24
Lebanon 24
ليل طهران المشتعل.. غارات تمتد من الجامعة إلى المدن
Lebanon 24
ليل طهران المشتعل.. غارات تمتد من الجامعة إلى المدن
23:11 | 2026-04-05
05/04/2026 11:11:31
Lebanon 24
Lebanon 24
كلام عن هدنة لـ "45 يوما" بين أميركا وإيران.. إليكم التفاصيل
Lebanon 24
كلام عن هدنة لـ "45 يوما" بين أميركا وإيران.. إليكم التفاصيل
23:04 | 2026-04-05
05/04/2026 11:04:49
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير خارجية البحرين: أزمة مضيق هرمز تتطلب تحركا دوليا عاجلا
Lebanon 24
وزير خارجية البحرين: أزمة مضيق هرمز تتطلب تحركا دوليا عاجلا
16:50 | 2026-04-05
05/04/2026 04:50:31
Lebanon 24
Lebanon 24
الأكثر قراءة
هكذا سيكون طقس لبنان غداً.. استعدوا وتحضروا لـ"البرق"
Lebanon 24
هكذا سيكون طقس لبنان غداً.. استعدوا وتحضروا لـ"البرق"
10:11 | 2026-04-05
05/04/2026 10:11:55
Lebanon 24
Lebanon 24
في الضاحية.. ماذا حصل قبل إنذار اليوم؟
Lebanon 24
في الضاحية.. ماذا حصل قبل إنذار اليوم؟
08:38 | 2026-04-05
05/04/2026 08:38:33
Lebanon 24
Lebanon 24
ضابط إسرائيلي دخل لبنان.. انتقد تل أبيب وهكذا تحدث عن "الحزب"
Lebanon 24
ضابط إسرائيلي دخل لبنان.. انتقد تل أبيب وهكذا تحدث عن "الحزب"
14:00 | 2026-04-05
05/04/2026 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد استهداف شقة في المبنى الذي يقطنه.. استشهاد مواطن في عين سعادة
Lebanon 24
بعد استهداف شقة في المبنى الذي يقطنه.. استشهاد مواطن في عين سعادة
14:41 | 2026-04-05
05/04/2026 02:41:06
Lebanon 24
Lebanon 24
استهداف شقة في عين سعادة...4 شهداء وعدد من الجرحى
Lebanon 24
استهداف شقة في عين سعادة...4 شهداء وعدد من الجرحى
14:04 | 2026-04-05
05/04/2026 02:04:23
Lebanon 24
Lebanon 24
أيضاً في عربي-دولي
23:18 | 2026-04-05
هجوم دموي في نيجيريا.. 17 قتيلاً في قرية بولاية بينو
23:15 | 2026-04-05
نتنياهو يكشف دور إسرائيل في إنقاذ جندي أميركي داخل إيران
23:11 | 2026-04-05
ليل طهران المشتعل.. غارات تمتد من الجامعة إلى المدن
23:04 | 2026-04-05
كلام عن هدنة لـ "45 يوما" بين أميركا وإيران.. إليكم التفاصيل
16:50 | 2026-04-05
وزير خارجية البحرين: أزمة مضيق هرمز تتطلب تحركا دوليا عاجلا
16:40 | 2026-04-05
مباحثات سعودية - باكستانية تجاه الحرب في المنطقة
نسخة عن والدتها.. ابنة أنجلينا جولي تلفت الأنظار تعرّفوا إليها (فيديو)
Lebanon 24
نسخة عن والدتها.. ابنة أنجلينا جولي تلفت الأنظار تعرّفوا إليها (فيديو)
03:42 | 2026-04-04
06/04/2026 06:28:18
Lebanon 24
Lebanon 24
حادث مأسوي.. أم دهست طفلتها
Lebanon 24
حادث مأسوي.. أم دهست طفلتها
16:00 | 2026-04-03
06/04/2026 06:28:18
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو..غارات إسرائيلية إستهدفت الجناح
Lebanon 24
بالفيديو..غارات إسرائيلية إستهدفت الجناح
17:27 | 2026-03-31
06/04/2026 06:28:18
Lebanon 24
Lebanon 24
