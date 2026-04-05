عملية "هوليودية" في جبال إيران.. ترامب يكشف تفاصيل إنقاذ الطيار

05-04-2026 | 08:33
عملية هوليودية في جبال إيران.. ترامب يكشف تفاصيل إنقاذ الطيار
كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في مقابلة مع شبكة "إن بي سي"، تفاصيل عملية إنقاذ وصفها بـ"الجريئة والسابقة التاريخية" نفذتها قواته داخل الأراضي الإيرانية، مؤكداً أن العدو كان عنيفاً وبأعداد كبيرة جداً خلال المواجهة.

وأوضح ترامب أن العملية شملت إجلاء أحد أفراد طاقم طائرة "F-15" كان مصاباً بجروح خطيرة في أعماق جبال إيران، مشيراً إلى أن الجانب الإيراني ظن أنه ألقى القبض على الطيار الأميركي لكن الواقع كان مختلفاً تماماً. ولفت إلى أن البحث والإنقاذ تما في "وضح النهار" واستغرقا 7 ساعات فوق الأجواء الإيرانية، وهو أمر غير معتاد في مناطق معادية بهذه الشدة.

وبدأت وقائع العملية يوم الجمعة الماضي عقب إسقاط طائرتين أميركيتين من طراز "إف-15" فوق جنوب غرب إيران، مما أطلق مهمة بحث محمومة شارك فيها مئات من قوات العمليات الخاصة وعشرات الطائرات والمروحيات لمدة تجاوزت 48 ساعة.
 
وشهدت المهمة اشتباكاً مسلحاً عند الوصول إلى موقع الطيار الثاني (برتبة عقيد) تزامناً مع مطاردة القوات الإيرانية له في مناطق جبلية وعرة، مما استدعى تدخل طائرات هجومية أميركية لقصف القوافل الإيرانية وإبعادها.

كما أكدت روايات إعلامية أميركية متطابقة تعطل طائرتي نقل أميركيتين داخل قاعدة نائية، حيث قامت القوات الأميركية بتفجيرهما منعاً للاستيلاء عليهما.
 
ومن المقرر أن يعقد ترامب مؤتمراً صحفياً مع القيادات العسكرية في البيت الأبيض غداً الإثنين عند الساعة الواحدة ظهراً بتوقيت واشنطن لكشف مزيد من التفاصيل.
مواضيع ذات صلة
إعلام إيراني: 5 قتلى في إيران بضربات أثناء عملية إنقاذ الطيار الأميركي
lebanon 24
Lebanon24
06/04/2026 06:28:18 Lebanon 24 Lebanon 24
بالتفاصيل.. هكذا نفذت قوات أميركية خاصة عملية إنقاذ الطيار الثاني من إيران
lebanon 24
Lebanon24
06/04/2026 06:28:18 Lebanon 24 Lebanon 24
"أكسيوس": عملية إنقاذ الطيار الثاني نفذتها وحدة كوماندوز متخصصة مع غطاء جوي كثيف وجميع القوات غادرت إيران الآن
lebanon 24
Lebanon24
06/04/2026 06:28:18 Lebanon 24 Lebanon 24
أكسيوس: ترامب تابع مهمة إنقاذ الطيار من غرفة العمليات في البيت الأبيض
lebanon 24
Lebanon24
06/04/2026 06:28:18 Lebanon 24 Lebanon 24

Lebanon24
23:18 | 2026-04-05
Lebanon24
23:15 | 2026-04-05
Lebanon24
23:11 | 2026-04-05
Lebanon24
23:04 | 2026-04-05
Lebanon24
16:50 | 2026-04-05
Lebanon24
16:40 | 2026-04-05
فيديو
lebanon 24
Lebanon24
16:00 | 2026-04-03 Lebanon 24 Lebanon 24
