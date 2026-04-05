عربي-دولي

"بإشارة واحدة".. طهران تهدّد بخنق طاقة العالم وترامب يحدد "ساعة الصفر"

05-04-2026 | 09:28
بإشارة واحدة.. طهران تهدّد بخنق طاقة العالم وترامب يحدد ساعة الصفر
حذر مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية، علي أكبر ولايتي، من أن تعطيل الطاقة العالمية "ممكن بإشارة واحدة"، وذلك رداً على تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشن هجمات واسعة على البنية التحتية الإيرانية في حال استمرار إغلاق مضيق هرمز.

وأوضح ولايتي أن "غرفة القيادة الموحدة لجبهة المقاومة" تولي مضيق باب المندب الأهمية ذاتها التي تمنحها لمضيق هرمز، مؤكداً أن أي محاولة من البيت الأبيض لتكرار ما وصفه بـ"الأخطاء" ستؤدي إلى نتائج سريعة تطال تدفق التجارة العالمية. وأشار إلى أن الولايات المتحدة لم تستوعب بعد "جغرافيا القوة" والتوازنات الجيوسياسية في الممرات البحرية الحيوية.

من جانبه، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عبر منصات التواصل الاجتماعي أن يوم الثلاثاء المقبل سيكون موعداً لاستهداف البنية التحتية في إيران، بما يشمل منشآت الطاقة والجسور.
 
ووصف ترامب العمليات المرتقبة بأنها ستنفذ "في حزمة واحدة" وبشكل غير مسبوق، موجهاً تهديداً مباشراً بضرورة فتح الممرات البحرية، ومحذراً من "عواقب قاسية" في حال عدم الاستجابة للمطالب الأميركية.
مواضيع ذات صلة
غليانٌ في البقاع.. "ساعة الصفر" حُدِّدت والتحرك يبدأ غداً
lebanon 24
Lebanon24
06/04/2026 06:30:46 Lebanon 24 Lebanon 24
"مهلة 48 ساعة" من ترامب.. تهديد بمحو "الطاقة الإيرانية" مقابل "هرمز"
lebanon 24
Lebanon24
06/04/2026 06:30:46 Lebanon 24 Lebanon 24
"تسونامي" أسعار ينتظر العالم؟.. أباطرة النفط يحذرون من "كارثة" طاقة كبرى
lebanon 24
Lebanon24
06/04/2026 06:30:46 Lebanon 24 Lebanon 24
‏العليمي: العالم اليوم اقتنع بأن الحوثيين "تهديد دائم وليس مؤقتا"
lebanon 24
Lebanon24
06/04/2026 06:30:46 Lebanon 24 Lebanon 24

Lebanon24
23:21 | 2026-04-05
Lebanon24
23:18 | 2026-04-05
Lebanon24
23:15 | 2026-04-05
Lebanon24
23:11 | 2026-04-05
Lebanon24
23:04 | 2026-04-05
Lebanon24
16:50 | 2026-04-05
فيديو
lebanon 24
Lebanon24
16:00 | 2026-04-03 Lebanon 24 Lebanon 24
