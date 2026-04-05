"بإشارة واحدة".. طهران تهدّد بخنق طاقة العالم وترامب يحدد "ساعة الصفر"

حذر مستشار المرشد للشؤون الدولية، ، من أن تعطيل الطاقة العالمية "ممكن بإشارة واحدة"، وذلك رداً على تهديدات الرئيس الأميركي بشن هجمات واسعة على البنية التحتية في حال استمرار إغلاق .



وأوضح ولايتي أن "غرفة القيادة الموحدة لجبهة " تولي الأهمية ذاتها التي تمنحها لمضيق هرمز، مؤكداً أن أي محاولة من لتكرار ما وصفه بـ"الأخطاء" ستؤدي إلى نتائج سريعة تطال تدفق التجارة العالمية. وأشار إلى أن لم تستوعب بعد "جغرافيا القوة" والتوازنات الجيوسياسية في الممرات البحرية الحيوية.



من جانبه، أعلن الرئيس الأميركي عبر منصات التواصل الاجتماعي أن يوم الثلاثاء المقبل سيكون موعداً لاستهداف البنية التحتية في ، بما يشمل منشآت الطاقة والجسور.

ووصف ترامب العمليات المرتقبة بأنها ستنفذ "في حزمة واحدة" وبشكل غير مسبوق، موجهاً تهديداً مباشراً بضرورة فتح الممرات البحرية، ومحذراً من "عواقب قاسية" في حال عدم الاستجابة للمطالب الأميركية.