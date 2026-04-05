تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
13
o
بيروت
14
o
طرابلس
13
o
صور
13
o
جبيل
14
o
صيدا
14
o
جونية
11
o
النبطية
5
o
زحلة
4
o
بعلبك
6
o
بشري
11
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
عربي-دولي
ترميم "بسرعة مذهلة".. كيف تخدع إيران الصواريخ الأميركية والإسرائيلية؟
Lebanon 24
05-04-2026
|
10:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت تقارير استخباراتية أميركية، أوردها موقع "واي نت" ونقلاً عن صحيفة "
نيويورك
تايمز"، أن
إيران
تمتلك قدرة فائقة على إعادة بناء منصات إطلاق الصواريخ الباليستية والتحصينات الأرضية خلال ساعات فقط من تعرضها لضربات عسكرية أميركية وإسرائيلية.
وأشارت التقارير إلى أن
طهران
لا تزال تحتفظ بمخزون ضخم من الصواريخ والمنصات المتحركة رغم الحملة الجوية المكثفة، حيث تنجح القوات
الإيرانية
في ترميم صوامع الإطلاق والمخابئ تحت الأرض وإعادتها للخدمة بسرعة مذهلة.
وأثار هذا الوضع تساؤلات داخل "
البنتاغون
" والبيت الأبيض حول مدى فاعلية الاستراتيجية الرامية لتقويض قدرات طهران، وسط تشكيك من وكالات الاستخبارات بشأن إمكانية تدمير القوة الصاروخية الإيرانية بشكل نهائي.
وأوضح مسؤولون أميركيون أن أجهزة الاستخبارات تواجه صعوبة في تحديد عدد المنصات المتبقية بدقة، مؤكدين أن النظام
الإيراني
لا يزال قادراً على ضرب أهداف
في إسرائيل
ودول المنطقة.
وتعتمد طهران استراتيجية حماية ترسانتها عبر نقل المنصات إلى كهوف ومخابئ جبلية عميقة، بالإضافة إلى التوسع في استخدام "الأهداف الهيكلية الخادعة" والنماذج الوهمية لتضليل أجهزة الرصد وتشتيت الهجمات.
وخلصت التقييمات إلى أن إيران أثبتت كفاءة في استخراج المنصات من المواقع المقصفة وإعادة تشغيلها، مع تقديرات تشير إلى احتفاظها بنحو نصف قدراتها الصاروخية تقريباً، مما يمنحها أداة ضغط مستمرة للتهديد الإقليمي سواء استمرت المواجهات أو توقفت.
الجيش الإسرائيلي: دمرنا 70% من منصات صواريخ إيران ودمرنا "آلاف الأهداف" لقصفها في إيران
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: دمرنا 70% من منصات صواريخ إيران ودمرنا "آلاف الأهداف" لقصفها في إيران
06/04/2026 06:32:11
06/04/2026 06:32:11
Lebanon 24
Lebanon 24
وداعاً للكاميرات الاحترافية؟ "أبل" تفاجئ العالم بتقنية مذهلة في "آيفون 18 برو"
Lebanon 24
وداعاً للكاميرات الاحترافية؟ "أبل" تفاجئ العالم بتقنية مذهلة في "آيفون 18 برو"
06/04/2026 06:32:11
06/04/2026 06:32:11
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب: إيران تمتلك صواريخ "توماهوك" الأميركية
Lebanon 24
ترامب: إيران تمتلك صواريخ "توماهوك" الأميركية
06/04/2026 06:32:11
06/04/2026 06:32:11
Lebanon 24
Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤول أميركي: الجيش الأميركي يهاجم منصات إطلاق الصواريخ ومنظومات دفاع في إيران
Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤول أميركي: الجيش الأميركي يهاجم منصات إطلاق الصواريخ ومنظومات دفاع في إيران
06/04/2026 06:32:11
06/04/2026 06:32:11
Lebanon 24
Lebanon 24
البيت الأبيض
إعادة تشغيل
الإسرائيلية
الإسرائيلي
في إسرائيل
الإيرانية
البنتاغون
الإيراني
تابع
صواريخ إيران تضرب حيفا.. قتلى وإصابات وحرائق (صور وفيديو)
23:29 | 2026-04-05
Lebanon 24
صواريخ إيران تضرب حيفا.. قتلى وإصابات وحرائق (صور وفيديو)
23:29 | 2026-04-05
05/04/2026 11:29:50
Lebanon 24
Lebanon 24
هجوم دموي في نيجيريا.. 17 قتيلاً في قرية بولاية بينو
23:18 | 2026-04-05
Lebanon 24
هجوم دموي في نيجيريا.. 17 قتيلاً في قرية بولاية بينو
23:18 | 2026-04-05
05/04/2026 11:18:52
Lebanon 24
Lebanon 24
ليل طهران المشتعل.. غارات تمتد من الجامعة إلى المدن
23:11 | 2026-04-05
Lebanon 24
ليل طهران المشتعل.. غارات تمتد من الجامعة إلى المدن
23:11 | 2026-04-05
05/04/2026 11:11:31
Lebanon 24
Lebanon 24
الأكثر قراءة
هكذا سيكون طقس لبنان غداً.. استعدوا وتحضروا لـ"البرق"
10:11 | 2026-04-05
Lebanon 24
هكذا سيكون طقس لبنان غداً.. استعدوا وتحضروا لـ"البرق"
10:11 | 2026-04-05
05/04/2026 10:11:55
Lebanon 24
Lebanon 24
ضابط إسرائيلي دخل لبنان.. انتقد تل أبيب وهكذا تحدث عن "الحزب"
14:00 | 2026-04-05
Lebanon 24
ضابط إسرائيلي دخل لبنان.. انتقد تل أبيب وهكذا تحدث عن "الحزب"
14:00 | 2026-04-05
05/04/2026 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
استهداف شقة في عين سعادة...4 شهداء وعدد من الجرحى
14:04 | 2026-04-05
Lebanon 24
استهداف شقة في عين سعادة...4 شهداء وعدد من الجرحى
14:04 | 2026-04-05
05/04/2026 02:04:23
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24