الجيش الأردني يسقط صاروخين وطائرتين مسيرتين إيرانيتين

أعلنت القوات المسلحة – الجيش العربي، الأحد، أن سلاح الجو الملكي اعترض صاروخين وطائرتين مسيرتين أطلقت من واستهدفت مواقع داخل الأراضي الأردنية، وتم إسقاطها بكفاءة عالية.





وقال الناطق الإعلامي باسم إن الوحدات المعنية تعاملت خلال الـ 24 ساعة الماضية مع 18 بلاغا لحوادث سقوط شظايا ومقذوفات، مؤكدا عدم وقوع أي إصابات، مع تسجيل بعض الأضرار المادية.

وجدد الناطق الإعلامي التحذير من الاقتراب أو العبث بأي جسم غريب أو شظايا لخطورتها، داعيًا المواطنين للإبلاغ عن أي جسم مشبوه عبر رقم الطوارئ 911، والاعتماد على المعلومات الرسمية وعدم تداول الشائعات.