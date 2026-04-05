صور لمقاتلات أميركية تحطمت داخل إيران تباع بسعر خيالي.. تقرير يكشف تفاصيل

أكد مسؤولون عسكريون إيرانيون أنه جرى تدمير عدد من الطائرات الأميركية خلال مهمة للبحث عن طيار أميركي فقد في جنوب ، إثر سقوط مقاتلة من طراز إف-15 يوم الجمعة الماضي. وقال المتحدث باسم القيادة الموحدة للقوات المسلحة ، المعروفة باسم مقر خاتم الأنبياء، اليوم الأحد، إن "تحقيقات إضافية أجراها خبراء على الأرض كشفت أن القوات الإيرانية دمرت طائرتين عسكريتين من طراز سي-130 وطائرتي هليكوبتر من طراز بلاك هوك تابعتين للجيش الأميركي".



كما جاء في بيانات منفصلة صادرة عن الجيش والحرس الثوري أن طائرة مسيرة إسرائيلية وأخرى أميركية أسقطتا في إقليم أصفهان.

وكانت عمليات بحث أجرتها قوات أميركية خاصة منذ، مساء أمس السبت، في ثلاثة أقاليم إيرانية مختلفة، وهي (شهر محل وبختياري) و(كهكیلویه وبویر أحمد) وأصفهان.



كما استخدمت القوات الأميركية مطارا مهجورا في جنوب محافظة أصفهان وسط البلاد، في عملية الإنقاذ هذه.

فيما اعتبر إبراهيم ذو الفقاري، المتحدث باسم "مقر خاتم الأنبياء"، أن "ما يسمى عملية الإنقاذ العسكرية الأميركية، المخطط لها كعملية خداع وهروب في مطار مهجور في جنوب أصفهان بذريعة استعادة الطيار كانت فشلا ذريعا".



كما أضاف أنه"تم تدمير طائرتي نقل عسكريتين من طراز سي-130 ومروحيتي بلاك هوك".

من جهتها، أوضحت الخاصة في الأميركية أن طائرتي MC 130J اللتين استُخدمتا لإنقاذ ثاني الطيارين ، تبلغ كلفة كل واحدة منهما أكثر من 100 مليون دولار، حسب ما أفادت صحيفة "تليغراف".



وتعتبر تلك الطائرات متقدمة جداً، وقد صُممت لإنزال القوات في أراض معادية ثم إجلائها منها.



كما تتميز بأنظمة استشعار متطورة للدفاع ضد اعتراضات الدفاع الجوي، مثل أنظمة التتبع الحراري، ويمكن تزويدها بالوقود جواً أثناء الطيران.