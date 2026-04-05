|
عربي-دولي
صور لمقاتلات أميركية تحطمت داخل إيران تباع بسعر خيالي.. تقرير يكشف تفاصيل
05-04-2026
|
12:22
أكد مسؤولون عسكريون إيرانيون أنه جرى تدمير عدد من الطائرات الأميركية خلال مهمة للبحث عن طيار أميركي فقد في جنوب
إيران
، إثر سقوط مقاتلة من طراز إف-15 يوم الجمعة الماضي. وقال المتحدث باسم القيادة الموحدة للقوات المسلحة
الإيرانية
، المعروفة باسم مقر خاتم الأنبياء، اليوم الأحد، إن "تحقيقات إضافية أجراها خبراء على الأرض كشفت أن القوات الإيرانية دمرت طائرتين عسكريتين من طراز سي-130 وطائرتي هليكوبتر من طراز بلاك هوك تابعتين للجيش الأميركي".
كما جاء في بيانات منفصلة صادرة عن الجيش
الإيراني
والحرس الثوري أن طائرة مسيرة إسرائيلية وأخرى أميركية أسقطتا في إقليم أصفهان.
وكانت عمليات بحث أجرتها قوات أميركية خاصة منذ، مساء أمس السبت، في ثلاثة أقاليم إيرانية مختلفة، وهي (شهر محل وبختياري) و(كهكیلویه وبویر أحمد) وأصفهان.
كما استخدمت القوات الأميركية مطارا مهجورا في جنوب محافظة أصفهان وسط البلاد، في عملية الإنقاذ هذه.
فيما اعتبر إبراهيم ذو الفقاري، المتحدث باسم "مقر خاتم الأنبياء"، أن "ما يسمى عملية الإنقاذ العسكرية الأميركية، المخطط لها كعملية خداع وهروب في مطار مهجور في جنوب أصفهان بذريعة استعادة الطيار كانت فشلا ذريعا".
كما أضاف أنه"تم تدمير طائرتي نقل عسكريتين من طراز سي-130 ومروحيتي بلاك هوك".
من جهتها، أوضحت
قيادة العمليات
الخاصة في
القوات الجوية
الأميركية أن طائرتي MC 130J اللتين استُخدمتا لإنقاذ ثاني الطيارين
الأميركيين
، تبلغ كلفة كل واحدة منهما أكثر من 100 مليون دولار، حسب ما أفادت صحيفة "تليغراف".
وتعتبر تلك الطائرات متقدمة جداً، وقد صُممت لإنزال القوات في أراض معادية ثم إجلائها منها.
كما تتميز بأنظمة استشعار متطورة للدفاع ضد اعتراضات الدفاع الجوي، مثل أنظمة التتبع الحراري، ويمكن تزويدها بالوقود جواً أثناء الطيران.
مواضيع ذات صلة
تنسيق الأميركي الإسرائيلي ضد إيران.. تقرير يكشف تفاصيله
نيويورك تايمز عن مسؤولين أميركيين : قوات أميركية تشن عملية بحث وإنقاذ لطاقم المقاتلة التي تحطمت في إيران
الهجوم على إيران "عملية أميركية إسرائيلية مشتركة".. تقرير يكشف التفاصيل
كم بلغت كلفة الحرب على إيران حتى الآن؟ تقرير اميركي يكشف الارقام
قد يعجبك أيضاً
فيديو "عزل ترامب" يعود للواجهة.. ما حقيقته؟
فيديو "عزل ترامب" يعود للواجهة.. ما حقيقته؟
00:21 | 2026-04-06
مجموعة عراقية دخلت الحرب.. هذا ما يُعرف عنها
مجموعة عراقية دخلت الحرب.. هذا ما يُعرف عنها
23:55 | 2026-04-05
هجومان متزامنان على العراق قرب "قاعدة بلد" وحريق بمحيط مطار بغداد
هجومان متزامنان على العراق قرب "قاعدة بلد" وحريق بمحيط مطار بغداد
23:37 | 2026-04-05
صواريخ إيران تضرب حيفا.. قتلى وإصابات وحرائق (صور وفيديو)
صواريخ إيران تضرب حيفا.. قتلى وإصابات وحرائق (صور وفيديو)
23:29 | 2026-04-05
ميلوني تدق ناقوس الخطر: الطاقة مهددة إذا اتسعت الأزمة
ميلوني تدق ناقوس الخطر: الطاقة مهددة إذا اتسعت الأزمة
23:21 | 2026-04-05
الأكثر قراءة
هكذا سيكون طقس لبنان غداً.. استعدوا وتحضروا لـ"البرق"
هكذا سيكون طقس لبنان غداً.. استعدوا وتحضروا لـ"البرق"
10:11 | 2026-04-05
في الضاحية.. ماذا حصل قبل إنذار اليوم؟
في الضاحية.. ماذا حصل قبل إنذار اليوم؟
08:38 | 2026-04-05
ضابط إسرائيلي دخل لبنان.. انتقد تل أبيب وهكذا تحدث عن "الحزب"
ضابط إسرائيلي دخل لبنان.. انتقد تل أبيب وهكذا تحدث عن "الحزب"
14:00 | 2026-04-05
بعد استهداف شقة في المبنى الذي يقطنه.. استشهاد مواطن في عين سعادة
بعد استهداف شقة في المبنى الذي يقطنه.. استشهاد مواطن في عين سعادة
14:41 | 2026-04-05
استهداف شقة في عين سعادة...4 شهداء وعدد من الجرحى
استهداف شقة في عين سعادة...4 شهداء وعدد من الجرحى
14:04 | 2026-04-05
أيضاً في عربي-دولي
00:21 | 2026-04-06
فيديو "عزل ترامب" يعود للواجهة.. ما حقيقته؟
23:55 | 2026-04-05
مجموعة عراقية دخلت الحرب.. هذا ما يُعرف عنها
23:37 | 2026-04-05
هجومان متزامنان على العراق قرب "قاعدة بلد" وحريق بمحيط مطار بغداد
23:29 | 2026-04-05
صواريخ إيران تضرب حيفا.. قتلى وإصابات وحرائق (صور وفيديو)
23:21 | 2026-04-05
ميلوني تدق ناقوس الخطر: الطاقة مهددة إذا اتسعت الأزمة
23:18 | 2026-04-05
هجوم دموي في نيجيريا.. 17 قتيلاً في قرية بولاية بينو
نسخة عن والدتها.. ابنة أنجلينا جولي تلفت الأنظار تعرّفوا إليها (فيديو)
نسخة عن والدتها.. ابنة أنجلينا جولي تلفت الأنظار تعرّفوا إليها (فيديو)
03:42 | 2026-04-04
حادث مأسوي.. أم دهست طفلتها
حادث مأسوي.. أم دهست طفلتها
16:00 | 2026-04-03
بالفيديو..غارات إسرائيلية إستهدفت الجناح
بالفيديو..غارات إسرائيلية إستهدفت الجناح
17:27 | 2026-03-31
