عربي-دولي

صور لمقاتلات أميركية تحطمت داخل إيران تباع بسعر خيالي.. تقرير يكشف تفاصيل

Lebanon 24
05-04-2026 | 12:22
صور لمقاتلات أميركية تحطمت داخل إيران تباع بسعر خيالي.. تقرير يكشف تفاصيل
صور لمقاتلات أميركية تحطمت داخل إيران تباع بسعر خيالي.. تقرير يكشف تفاصيل
أكد مسؤولون عسكريون إيرانيون أنه جرى تدمير عدد من الطائرات الأميركية خلال مهمة للبحث عن طيار أميركي فقد في جنوب إيران، إثر سقوط مقاتلة من طراز إف-15 يوم الجمعة الماضي. وقال المتحدث باسم القيادة الموحدة للقوات المسلحة الإيرانية، المعروفة باسم مقر خاتم الأنبياء، اليوم الأحد، إن "تحقيقات إضافية أجراها خبراء على الأرض كشفت أن القوات الإيرانية دمرت طائرتين عسكريتين من طراز سي-130 وطائرتي هليكوبتر من طراز بلاك هوك تابعتين للجيش الأميركي".

كما جاء في بيانات منفصلة صادرة عن الجيش الإيراني والحرس الثوري أن طائرة مسيرة إسرائيلية وأخرى أميركية أسقطتا في إقليم أصفهان.
وكانت عمليات بحث أجرتها قوات أميركية خاصة منذ، مساء أمس السبت، في ثلاثة أقاليم إيرانية مختلفة، وهي (شهر محل وبختياري) و(كهكیلویه وبویر أحمد) وأصفهان.

كما استخدمت القوات الأميركية مطارا مهجورا في جنوب محافظة أصفهان وسط البلاد، في عملية الإنقاذ هذه.
فيما اعتبر إبراهيم ذو الفقاري، المتحدث باسم "مقر خاتم الأنبياء"، أن "ما يسمى عملية الإنقاذ العسكرية الأميركية، المخطط لها كعملية خداع وهروب في مطار مهجور في جنوب أصفهان بذريعة استعادة الطيار كانت فشلا ذريعا".

كما أضاف أنه"تم تدمير طائرتي نقل عسكريتين من طراز سي-130 ومروحيتي بلاك هوك".
من جهتها، أوضحت قيادة العمليات الخاصة في القوات الجوية الأميركية أن طائرتي MC 130J اللتين استُخدمتا لإنقاذ ثاني الطيارين الأميركيين، تبلغ كلفة كل واحدة منهما أكثر من 100 مليون دولار، حسب ما أفادت صحيفة "تليغراف".

وتعتبر تلك الطائرات متقدمة جداً، وقد صُممت لإنزال القوات في أراض معادية ثم إجلائها منها.

كما تتميز بأنظمة استشعار متطورة للدفاع ضد اعتراضات الدفاع الجوي، مثل أنظمة التتبع الحراري، ويمكن تزويدها بالوقود جواً أثناء الطيران.
 
مواضيع ذات صلة
تنسيق الأميركي الإسرائيلي ضد إيران.. تقرير يكشف تفاصيله
lebanon 24
Lebanon24
06/04/2026 07:25:19 Lebanon 24 Lebanon 24
نيويورك تايمز عن مسؤولين أميركيين : قوات أميركية تشن عملية بحث وإنقاذ لطاقم المقاتلة التي تحطمت في إيران
lebanon 24
Lebanon24
06/04/2026 07:25:19 Lebanon 24 Lebanon 24
الهجوم على إيران "عملية أميركية إسرائيلية مشتركة".. تقرير يكشف التفاصيل
lebanon 24
Lebanon24
06/04/2026 07:25:19 Lebanon 24 Lebanon 24
كم بلغت كلفة الحرب على إيران حتى الآن؟ تقرير اميركي يكشف الارقام
lebanon 24
Lebanon24
06/04/2026 07:25:19 Lebanon 24 Lebanon 24

قيادة العمليات

القوات الجوية

الحرس الثوري

الأميركيين

ذو الفقار

الإيرانية

يوم الأحد

الإيراني

أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
00:21 | 2026-04-06
Lebanon24
23:55 | 2026-04-05
Lebanon24
23:37 | 2026-04-05
Lebanon24
23:29 | 2026-04-05
Lebanon24
23:21 | 2026-04-05
Lebanon24
23:18 | 2026-04-05
فيديو
lebanon 24
Lebanon24
16:00 | 2026-04-03 Lebanon 24 Lebanon 24
