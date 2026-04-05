تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

لقاء بين الشرع وزيلينسكي وبحث في تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون الاقتصادي

Lebanon 24
05-04-2026 | 14:39
A-
A+
لقاء بين الشرع وزيلينسكي وبحث في تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون الاقتصادي
لقاء بين الشرع وزيلينسكي وبحث في تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون الاقتصادي
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

بحث الرئيس السوري أحمد الشرع والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بحضور وفد وزاري من البلدين، ومشاركة وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون الاقتصادي.

وحسب وكالة "سانا"، أكد الجانبان أهمية ضمان أمن خطوط الإمداد الغذائي، بما يسهم في تعزيز استقراره، في ظل التوترات الدولية.

وأكد الرئيس الأوكراني عقب اللقاء مع الرئيس الشرع في قصر الشعب بدمشق، استعداد أوكرانيا للتعاون مع سوريا والعمل لتعزيز الفرص وتحقيق التنمية لشعبي البلدين، مشيراً إلى الأجواء الإيجابية التي اتسمت بها المحادثات بين الجانبين.

وقال زيلينسكي إنّ المحادثات مع الرئيس الشرع ركزّت على العمل معاً لتوفير الأمن وفرص التنمية لمجتمعاتنا، مبيناً أن أوكرانيا تدرك تماماً تحديات الطاقة والبنية التحتية في سوريا، وأنها على استعداد للتعاون معاً.

وأشار زيلينسكي إلى أنه جرت خلال اللقاء أيضاً مناقشة فرص تعزيز الأمن الغذائي في المنطقة، ودور أوكرانيا كمورد موثوق للمنتجات الغذائية. 

 

فولوديمير زيلينسكي

وزير الخارجية

أحمد الشرع

فولوديمير

زيلينسكي

أوكرانيا

الثنائي

التركي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24