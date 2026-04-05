لقاء بين الشرع وزيلينسكي وبحث في تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون الاقتصادي

بحث الرئيس السوري والرئيس الأوكراني ، بحضور وفد وزاري من البلدين، ومشاركة هاكان فيدان، سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون الاقتصادي.

وحسب وكالة " "، أكد الجانبان أهمية ضمان أمن خطوط الإمداد الغذائي، بما يسهم في تعزيز استقراره، في ظل التوترات الدولية.

وأكد الرئيس الأوكراني عقب اللقاء مع الرئيس في قصر الشعب بدمشق، استعداد للتعاون مع والعمل لتعزيز الفرص وتحقيق التنمية لشعبي البلدين، مشيراً إلى الأجواء الإيجابية التي اتسمت بها المحادثات بين الجانبين.

وقال إنّ المحادثات مع الرئيس الشرع ركزّت على العمل معاً لتوفير الأمن وفرص التنمية لمجتمعاتنا، مبيناً أن أوكرانيا تدرك تماماً تحديات الطاقة والبنية التحتية في سوريا، وأنها على استعداد للتعاون معاً.

وأشار زيلينسكي إلى أنه جرت خلال اللقاء أيضاً مناقشة فرص تعزيز الأمن الغذائي في المنطقة، ودور أوكرانيا كمورد موثوق للمنتجات الغذائية.