لقاء بين الشرع وزيلينسكي وبحث في تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون الاقتصادي

بحث الرئيس السوري أحمد الشرع والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بحضور وفد وزاري من البلدين، ومشاركة وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون الاقتصادي.
وحسب وكالة "سانا"، أكد الجانبان أهمية ضمان أمن خطوط الإمداد الغذائي، بما يسهم في تعزيز استقراره، في ظل التوترات الدولية.
وأكد الرئيس الأوكراني عقب اللقاء مع الرئيس الشرع في قصر الشعب بدمشق، استعداد أوكرانيا للتعاون مع سوريا والعمل لتعزيز الفرص وتحقيق التنمية لشعبي البلدين، مشيراً إلى الأجواء الإيجابية التي اتسمت بها المحادثات بين الجانبين.
وقال زيلينسكي إنّ المحادثات مع الرئيس الشرع ركزّت على العمل معاً لتوفير الأمن وفرص التنمية لمجتمعاتنا، مبيناً أن أوكرانيا تدرك تماماً تحديات الطاقة والبنية التحتية في سوريا، وأنها على استعداد للتعاون معاً.
وأشار زيلينسكي إلى أنه جرت خلال اللقاء أيضاً مناقشة فرص تعزيز الأمن الغذائي في المنطقة، ودور أوكرانيا كمورد موثوق للمنتجات الغذائية.