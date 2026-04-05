الجيش الكويتي: تصدينا لصواريخ باليستية وطائرات مسيّرة معادية

أعلن الجيش أن قواته المسلحة رصدت وتعاملت خلال الـ24 ساعة الماضية مع 9 صواريخ باليستية، و4 صواريخ جوالة، و31 طائرة مسيّرة معادية اخترقت المجال الجوي الكويتي، حيث تم اعتراضها والتعامل معها وفق الإجراءات العسكرية المعتمدة.





وأوضح أن الهجمات بالطائرات المسيّرة أسفرت عن استهداف محطتين لتوليد الكهرباء وتقطير المياه، إلى جانب مجمع القطاع النفطي وعدد من المرافق التشغيلية التابعة لمؤسسة البترول ، بالإضافة إلى أحد مباني مجمع الوزارات، ما أدى إلى وقوع أضرار مادية جسيمة واندلاع حرائق متفرقة، تمت السيطرة عليها من قبل الجهات المختصة دون تسجيل أي إصابات بشرية.



ودعت القوات المسلحة المواطنين والمقيمين إلى عدم تداول الصور أو المقاطع المصورة من مواقع الاستهداف، وتجنب الانسياق وراء الشائعات أو التفاعل مع الحسابات غير الموثوقة، مؤكدة أهمية استقاء المعلومات من المصادر الرسمية المعتمدة.

