|
عربي-دولي
القسام: نطالب باستكمال المرحلة الأولى من اتفاق غزة
Lebanon 24
05-04-2026
|
14:52
A-
A+
photos
0
A+
A-
حذر الناطق باسم
كتائب القسام
الجناح المسلح لحركة
حماس
، اليوم الأحد، من أن طرح موضوع نزع سلاح الفصائل
الفلسطينية
قبل استكمال المرحلة الأولى من اتفاق غزة يشكل خطراً كبيراً، معتبراً إياه محاولة إسرائيلية للالتفاف على الالتزامات التي تضمنها اتفاق وقف إطلاق النار.
وقال أبو عبيدة في كلمة مسجلة إن ما تحاول
إسرائيل
"تمريره على
المقاومة
الفلسطينية وشعب غزة من خلال أشقائنا الوسطاء، أمر بالغ الخطورة"، مشيراً إلى أن الجانب الفلسطيني نفذ التزاماته "بكل أمانة ومسؤولية" احتراماً لجهود الوسطاء.
كما دعا أبو عبيدة الوسطاء إلى الضغط على إسرائيل لإكمال التزاماتها في المرحلة الأولى قبل الانتقال إلى المرحلة الثانية، وطالب بوضع
الإدارة الأمريكية
أمام مسؤولياتها، معتبراً أن الطرف
الإسرائيلي
هو من يعطل الاتفاق، استناداً إلى تقارير
الأمم المتحدة
والمنظمات الدولية.
وتابع "طرح ملف السلاح بهذه الطريقة الفجة لن نقبله بأي حال من الأحوال"، مضيفاً أن ما لم يتمكن الجيش الإسرائيلي من انتزاعه بالقوة العسكرية "لن ينتزعه بالسياسة وعلى طاولة المفاوضات".
