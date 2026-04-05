القسام: نطالب باستكمال المرحلة الأولى من اتفاق غزة

حذر الناطق باسم الجناح المسلح لحركة ، اليوم الأحد، من أن طرح موضوع نزع سلاح الفصائل قبل استكمال المرحلة الأولى من اتفاق غزة يشكل خطراً كبيراً، معتبراً إياه محاولة إسرائيلية للالتفاف على الالتزامات التي تضمنها اتفاق وقف إطلاق النار.

وقال أبو عبيدة في كلمة مسجلة إن ما تحاول "تمريره على الفلسطينية وشعب غزة من خلال أشقائنا الوسطاء، أمر بالغ الخطورة"، مشيراً إلى أن الجانب الفلسطيني نفذ التزاماته "بكل أمانة ومسؤولية" احتراماً لجهود الوسطاء.



كما دعا أبو عبيدة الوسطاء إلى الضغط على إسرائيل لإكمال التزاماتها في المرحلة الأولى قبل الانتقال إلى المرحلة الثانية، وطالب بوضع أمام مسؤولياتها، معتبراً أن الطرف هو من يعطل الاتفاق، استناداً إلى تقارير والمنظمات الدولية.



وتابع "طرح ملف السلاح بهذه الطريقة الفجة لن نقبله بأي حال من الأحوال"، مضيفاً أن ما لم يتمكن الجيش الإسرائيلي من انتزاعه بالقوة العسكرية "لن ينتزعه بالسياسة وعلى طاولة المفاوضات".