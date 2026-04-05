|
13
o
بيروت
14
o
طرابلس
14
o
صور
13
o
جبيل
14
o
صيدا
14
o
جونية
12
o
النبطية
6
o
زحلة
5
o
بعلبك
5
o
بشري
8
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
عربي-دولي
قاليباف لترامب: سماعك لنتنياهو سيحرق المنطقة
Lebanon 24
05-04-2026
|
14:57
A-
A+
photos
0
A+
A-
حذر رئيس
مجلس الشورى
الإيراني
، محمد باقر قاليباف، الأحد، الرئيس
الاميركي
دونالد ترامب
من أن "المنطقة بأكملها ستحترق"، بسبب "تحركاته المتهوّرة".
وقال قاليباف في منشور باللغة الإنجليزية على منصة إكس: "إن تحركاتك المتهوّرة تجرّ
الولايات المتحدة
إلى جحيم لكل عائلة، والمنطقة بأكملها ستحترق لأنك تصرّ على اتباع أوامر
رئيس الوزراء الإسرائيلي
،
بنيامين نتنياهو
".
وأضاف أن "الحل الحقيقي الوحيد هو احترام حقوق الشعب الإيراني وإنهاء هذه اللعبة الخطيرة"، وفق تعبيره.
أتى هذا بعدما حدد الرئيس الأميركي
دونالد
ترامب
يوم الثلاثاء، عند الساعة الثامنة مساء، موعدا لانتهاء المهلة.
قاليباف: سترون ضربات مؤلمة وترامب ونتنياهو تجاوزا الخط الأحمر
فيديو "عزل ترامب" يعود للواجهة.. ما حقيقته؟
00:21 | 2026-04-06
فيديو "عزل ترامب" يعود للواجهة.. ما حقيقته؟
00:21 | 2026-04-06
مجموعة عراقية دخلت الحرب.. هذا ما يُعرف عنها
23:55 | 2026-04-05
مجموعة عراقية دخلت الحرب.. هذا ما يُعرف عنها
23:55 | 2026-04-05
هجومان متزامنان على العراق قرب "قاعدة بلد" وحريق بمحيط مطار بغداد
23:37 | 2026-04-05
هجومان متزامنان على العراق قرب "قاعدة بلد" وحريق بمحيط مطار بغداد
23:37 | 2026-04-05
صواريخ إيران تضرب حيفا.. قتلى وإصابات وحرائق (صور وفيديو)
23:29 | 2026-04-05
صواريخ إيران تضرب حيفا.. قتلى وإصابات وحرائق (صور وفيديو)
23:29 | 2026-04-05
ميلوني تدق ناقوس الخطر: الطاقة مهددة إذا اتسعت الأزمة
23:21 | 2026-04-05
ميلوني تدق ناقوس الخطر: الطاقة مهددة إذا اتسعت الأزمة
23:21 | 2026-04-05
هكذا سيكون طقس لبنان غداً.. استعدوا وتحضروا لـ"البرق"
10:11 | 2026-04-05
هكذا سيكون طقس لبنان غداً.. استعدوا وتحضروا لـ"البرق"
10:11 | 2026-04-05
في الضاحية.. ماذا حصل قبل إنذار اليوم؟
08:38 | 2026-04-05
في الضاحية.. ماذا حصل قبل إنذار اليوم؟
08:38 | 2026-04-05
ضابط إسرائيلي دخل لبنان.. انتقد تل أبيب وهكذا تحدث عن "الحزب"
14:00 | 2026-04-05
ضابط إسرائيلي دخل لبنان.. انتقد تل أبيب وهكذا تحدث عن "الحزب"
14:00 | 2026-04-05
بعد استهداف شقة في المبنى الذي يقطنه.. استشهاد مواطن في عين سعادة
14:41 | 2026-04-05
بعد استهداف شقة في المبنى الذي يقطنه.. استشهاد مواطن في عين سعادة
14:41 | 2026-04-05
استهداف شقة في عين سعادة...4 شهداء وعدد من الجرحى
14:04 | 2026-04-05
استهداف شقة في عين سعادة...4 شهداء وعدد من الجرحى
14:04 | 2026-04-05
00:21 | 2026-04-06
فيديو "عزل ترامب" يعود للواجهة.. ما حقيقته؟
23:55 | 2026-04-05
مجموعة عراقية دخلت الحرب.. هذا ما يُعرف عنها
23:37 | 2026-04-05
هجومان متزامنان على العراق قرب "قاعدة بلد" وحريق بمحيط مطار بغداد
23:29 | 2026-04-05
صواريخ إيران تضرب حيفا.. قتلى وإصابات وحرائق (صور وفيديو)
23:21 | 2026-04-05
ميلوني تدق ناقوس الخطر: الطاقة مهددة إذا اتسعت الأزمة
23:18 | 2026-04-05
هجوم دموي في نيجيريا.. 17 قتيلاً في قرية بولاية بينو
نسخة عن والدتها.. ابنة أنجلينا جولي تلفت الأنظار تعرّفوا إليها (فيديو)
03:42 | 2026-04-04
نسخة عن والدتها.. ابنة أنجلينا جولي تلفت الأنظار تعرّفوا إليها (فيديو)
03:42 | 2026-04-04
حادث مأسوي.. أم دهست طفلتها
حادث مأسوي.. أم دهست طفلتها
16:00 | 2026-04-03
بالفيديو..غارات إسرائيلية إستهدفت الجناح
17:27 | 2026-03-31
بالفيديو..غارات إسرائيلية إستهدفت الجناح
17:27 | 2026-03-31
