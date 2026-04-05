في قلب المتوسط.. غرق قارب يحمل مهاجرين

فُقد أكثر من 70 شخصا وقضى اثنان على الأقل إثر انقلاب قارب ينقل مهاجرين في وسط ، بحسب ما أفادت منظمتا "ميديترانيا سايفينغ هيومنز" و"سي ووتش" غير الحكوميتين الأحد.

وأعلنت "ميديتيرانيا سايفينغ هيومنز" إنقاذ 32 شخصا بعد غرق القارب الذي أبحر بعد ظهر السبت من وعلى متنه 105 أشخاص من نساء ورجال وأطفال.



كما أضافت المنظمة "حادث غرق مأسوي في . 32 ناجيا، تم انتشال جثّتين، وأكثر من 70 شخصا في عداد المفقودين"، موضحة أنّ القارب الخشب انقلب في منطقة بحث وإنقاذ تسيطر عليها السلطات .



من جانبها، أفادت منظمة "سي ووتش" بأنّ الناجين أُنقذوا بواسطة سفينتين تجاريتين ونزلوا في لامبيدوسا .



وأظهر مقطع فيديو نشرته المنظمة على منصة إكس، ويبدو أن طائرة المراقبة "سي 2" قامت بتصويره، رجالا يتشبّثون بهيكل القارب المنقلب بينما كان ينجرف في عرض البحر، ثم تقترب منه سفينة تجارية.