في قلب المتوسط.. غرق قارب يحمل مهاجرين

05-04-2026 | 14:59
في قلب المتوسط.. غرق قارب يحمل مهاجرين
فُقد أكثر من 70 شخصا وقضى اثنان على الأقل إثر انقلاب قارب ينقل مهاجرين في وسط البحر الأبيض المتوسط، بحسب ما أفادت منظمتا "ميديترانيا سايفينغ هيومنز" و"سي ووتش" غير الحكوميتين الأحد.
وأعلنت "ميديتيرانيا سايفينغ هيومنز" إنقاذ 32 شخصا بعد غرق القارب الذي أبحر بعد ظهر السبت من ليبيا وعلى متنه 105 أشخاص من نساء ورجال وأطفال.

كما أضافت المنظمة "حادث غرق مأسوي في عيد الفصح. 32 ناجيا، تم انتشال جثّتين، وأكثر من 70 شخصا في عداد المفقودين"، موضحة أنّ القارب الخشب انقلب في منطقة بحث وإنقاذ تسيطر عليها السلطات الليبية.

من جانبها، أفادت منظمة "سي ووتش" بأنّ الناجين أُنقذوا بواسطة سفينتين تجاريتين ونزلوا صباح الأحد في جزيرة لامبيدوسا الإيطالية.

وأظهر مقطع فيديو نشرته المنظمة على منصة إكس، ويبدو أن طائرة المراقبة "سي بيرد 2" قامت بتصويره، رجالا يتشبّثون بهيكل القارب المنقلب بينما كان ينجرف في عرض البحر، ثم تقترب منه سفينة تجارية.
