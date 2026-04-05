عربي-دولي

وزير الخارجية الصيني: مستعدون لتعاون مع روسيا وتهدئة حرب الشرق الأوسط

Lebanon 24
05-04-2026 | 14:59
وزير الخارجية الصيني: مستعدون لتعاون مع روسيا وتهدئة حرب الشرق الأوسط
وزير الخارجية الصيني: مستعدون لتعاون مع روسيا وتهدئة حرب الشرق الأوسط
أعلن وزير الخارجية الصيني وانغ يي لنظيره الروسي سيرغي لافروف خلال اتصال هاتفي، اليوم الأحد، أن الصين مستعدة لمواصلة التعاون مع روسيا في مجلس الأمن الدولي وبذل جهود لتهدئة الأوضاع في الشرق الأوسط.
وأكد وانغ أن السبيل الأساسي للتعامل مع مشكلات الملاحة في مضيق هرمز يتمثل في التوصل إلى وقف لإطلاق النار في أسرع وقت ممكن، مضيفاً أن الصين دأبت دائما على الدعوة إلى التسوية السياسية للقضايا المتأزمة عبر الحوار والتفاوض.

جاء الاتصال قبل تصويت مرتقب في مجلس الأمن الدولي خلال لأيام المقبلة على مشروع قرار بحريني لحماية الشحن التجاري في مضيق هرمز ومحيطه.

أتى ذلك بينما أعلنت سلطنة عُمان، اليوم الأحد، عقد اجتماع مع إيران على مستوى الوكلاء في وزارتي خارجية البلدين وبحضور المختصين من الجانبين.

وأضافت وكالة الأنباء الرسمية العمانية عبر X، أن الاجتماع يأتي لدراسة الخيارات الممكنة إزاء ضمان انسيابية العبور في مضيق هرمز خلال هذه الظروف التي تشهدها المنطقة.

كما أوضحت أن خبراء من الطرفين طرحوا عدداً من الرؤى والمقترحات بشأنها.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب زاد الضغط على إيران خلال الساعات الماضية من أجل إبرام اتفاق وفتح مضيق هرمز الحيوي، أو التعرض لهجمات على بنيتها التحتية للطاقة والكهرباء.

وأبلغ ترامب طهران بأن مهلة التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب توشك على الانتهاء. وقال بمنشور على منصة "تروث سوشيال"، أمس السبت، "أتذكرون عندما منحت إيران عشرة أيام للتوصل إلى اتفاق أو فتح مضيق هرمز؟ الوقت ينفد - 48 ساعة فقط قبل أن يحل عليهم الجحيم!".

فيما لم يتبق على تلك المهلة الأخيرة، اليوم الأحد، سوى 24 ساعة قبل أن يحل السادس من أبريل، وهو التاريخ الذي حدده سابقاً الرئيس الأميركي.

ووسط هذه التطورات، تواصل باكستان مساعيها من أجل دفع الجانبين الأميركي والإيراني إلى التفاوض.

فيما كرر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي التأكيد على أن بلاده تقدر الجهود والمساعدة التي تقدمها إسلام آباد.
