تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
13
o
بيروت
14
o
طرابلس
14
o
صور
13
o
جبيل
14
o
صيدا
14
o
جونية
12
o
النبطية
6
o
زحلة
5
o
بعلبك
5
o
بشري
8
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
عربي-دولي
إسرائيل تعلن مقتل مسؤول في "مقر النفط" التابع للحرس الثوري
Lebanon 24
05-04-2026
|
19:08
A-
A+
photos
0
A+
A-
زعم الجيش
الإسرائيلي
، الأحد، أنه قتل قائدا بارزا آخر في "مقر
النفط
" التابع للحرس الثوري
الإيراني
.
وقال الجيش إن
محمد رضا
أشرفي كاهي، المسؤول عن الشؤون التجارية داخل "مقر النفط"، قُتل الجمعة خلال غارات جوية استهدفت
منطقة طهران
، بحسب بيان للجيش الإسرائيلي.
وأضاف البيان أن "مقر النفط" يدعم أنشطة
الحرس الثوري الإيراني
وتعزيز قدراته العسكرية، وكذلك أنشطة حلفائه الإقليميين، ومن بينهم
حزب الله
والحوثيون، من خلال الأرباح الناتجة عن مبيعات النفط.
وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن قبل أيام أنه قتل قائد "مقر النفط" التابع للقوات المسلحة
الإيرانية
، الذي يؤدي دورا مشابها لدور
مقر الحرس الثوري
بالنسبة للجيش النظامي الإيراني.
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24