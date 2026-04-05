Advertisement
عربي-دولي
مباحثات سعودية - باكستانية تجاه الحرب في المنطقة
Lebanon 24
05-04-2026
|
16:40
A-
A+
photos
0
A+
A-
جددت باكستان إجراء مباحثاتها مع
السعودية
بشأن تطورات الأوضاع الراهنة في المنطقة، في الوقت الذي دخلت الحرب بين أميركا وإيران أسبوعها السادس، وألقت بتأثيراتها على قطاعي الطاقة، والاقتصاد، بجانب استمرار هجماتها العدائية ضد دول
الخليج
.
وتقول الخارجية الباكستانية التي باتت وسيطاً في المفاوضات بين أميركا وإيران، إن الوزير إسحاق دار بحث مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان التطورات بالمنطقة
في الأيام الماضية، تلقى الأمير فيصل بن فرحان،
وزير الخارجية
السعودي، اتصالاً هاتفياً من محمد إسحاق دار،
نائب رئيس
الوزراء وزير خارجية
جمهورية
باكستان.
إلى ذلك، جرى في أثناء الاتصال الهاتفي "استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين، وبحث مستجدات الأوضاع واستمرار التنسيق والتشاور بهذا الشأن"، وفقاً لوكالة أنباء السعودية.
الاتصال جاء عقب أيام من عقد اجتماع رباعي ضم وزراء خارجية السعودية وتركيا ومصر في إسلام آباد، لمناقشة أوضاع الحرب في
الشرق الأوسط
، وذلك في الوقت الذي باتت تبرز باكستان بصفتها وسيطاً محتملاً في المفاوضات الرامية لإنهاء الحرب بين
إيران
وأميركا.
Advertisement
