تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
عربي-دولي
وزير خارجية البحرين: أزمة مضيق هرمز تتطلب تحركا دوليا عاجلا
Lebanon 24
05-04-2026
|
16:50
A-
A+
photos
0
A+
A-
حذَّر الدكتور
عبداللطيف
الزياني، وزير خارجية
البحرين
، مما أسماه بـ "التقاعس" أمام التحرك تجاه إيجاد حلول لأزمة هرمز.
ويبعث شعور التقاعس وفقاً للمسؤول البحريني برسالة خطيرة مفادها أن الممرات الحيوية في الاقتصاد العالمي يمكن تهديدها دون تبعات، لافتاً إلى أن
مجلس الأمن
أجرى مشاورات معمقة للتوصل إلى قرار يعكس حجم "التحدي الراهن".
وسرد الوزير إحصاءات بشأن المضيق، إذ أكد أنه منذ 28 شباط المنصرم تراجعت حركة ناقلات
النفط
عبر
مضيق هرمز
بنسبة تتجاوز 90%، مشيراً إلى أن تداعيات هذا الوضع لم تعد محصورة في أسواق الطاقة أو خطوط الملاحة، بل تتجاوز ذلك كله إلى الأمن الغذائي العالمي، وسط توقعات بتفاقم نقص إمدادات الأسمدة وتصاعد مخاطر الجوع، حسب حديث المسؤول البحريني.
وقال الدكتور
عبد اللطيف الزياني
، إن ما بدأ كتهديدات إيرانية للسفن العابرة في مضيق هرمز تطور إلى تهديد يمس العالم بأسره، مؤكداً أن الوقت أصبح عاملاً حاسماً بالتعامل مع هذه الأزمة المتصاعدة إذ باتت تهديداً حقيقياً للاستقرار العالمي، والأمن الغذائي، ومبادئ القانون الدولي.
وسرد الوزير إحصاءات بشأن المضيق، إذ أكد أنه منذ 28 فبراير المنصرم تراجعت حركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز بنسبة تتجاوز 90%، مشيراً إلى أن تداعيات هذا الوضع لم تعد محصورة في أسواق الطاقة أو خطوط الملاحة، بل تتجاوز ذلك كله إلى الأمن الغذائي العالمي، وسط توقعات بتفاقم نقص إمدادات الأسمدة وتصاعد مخاطر الجوع، حسب حديث المسؤول البحريني.
45 مليون شخص يتعرضون للجوع
في سياق متصل، أشار
وزير الخارجية
البحريني الدكتور
عبد اللطيف
الزياني إلى وجود تحذيرات أممية من احتمال تعرض 45 مليون شخص إضافي إلى الجوع الحاد، ودفع نحو 4 ملايين شخص في العالم العربي إلى دائرة الفقر إذا استمر الوضع على ما هو عليه.
مواضيع ذات صلة
وزير خارجية سنغافورة: إغلاق مضيق هرمز يشكل أزمة لآسيا
Lebanon 24
وزير خارجية سنغافورة: إغلاق مضيق هرمز يشكل أزمة لآسيا
06/04/2026 07:29:17
06/04/2026 07:29:17
Lebanon 24
Lebanon 24
الخارجية الصينية: الحفاظ على أمن واستقرار مضيق هرمز مصلحة مشتركة للمجتمع الدولي
Lebanon 24
الخارجية الصينية: الحفاظ على أمن واستقرار مضيق هرمز مصلحة مشتركة للمجتمع الدولي
06/04/2026 07:29:17
06/04/2026 07:29:17
Lebanon 24
Lebanon 24
الخارجية الصينية: الحفاظ على الأمن والاستقرار في مضيق هرمز يصب في المصلحة المشتركة للمجتمع الدولي
Lebanon 24
الخارجية الصينية: الحفاظ على الأمن والاستقرار في مضيق هرمز يصب في المصلحة المشتركة للمجتمع الدولي
06/04/2026 07:29:17
06/04/2026 07:29:17
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير خارجية بلجيكا: 40 دولة بحثت سبل إعادة فتح مضيق هرمز
Lebanon 24
وزير خارجية بلجيكا: 40 دولة بحثت سبل إعادة فتح مضيق هرمز
06/04/2026 07:29:17
06/04/2026 07:29:17
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
فيديو "عزل ترامب" يعود للواجهة.. ما حقيقته؟
Lebanon 24
فيديو "عزل ترامب" يعود للواجهة.. ما حقيقته؟
00:21 | 2026-04-06
06/04/2026 12:21:42
Lebanon 24
Lebanon 24
مجموعة عراقية دخلت الحرب.. هذا ما يُعرف عنها
Lebanon 24
مجموعة عراقية دخلت الحرب.. هذا ما يُعرف عنها
23:55 | 2026-04-05
05/04/2026 11:55:05
Lebanon 24
Lebanon 24
هجومان متزامنان على العراق قرب "قاعدة بلد" وحريق بمحيط مطار بغداد
Lebanon 24
هجومان متزامنان على العراق قرب "قاعدة بلد" وحريق بمحيط مطار بغداد
23:37 | 2026-04-05
05/04/2026 11:37:37
Lebanon 24
Lebanon 24
صواريخ إيران تضرب حيفا.. قتلى وإصابات وحرائق (صور وفيديو)
Lebanon 24
صواريخ إيران تضرب حيفا.. قتلى وإصابات وحرائق (صور وفيديو)
23:29 | 2026-04-05
05/04/2026 11:29:50
Lebanon 24
Lebanon 24
ميلوني تدق ناقوس الخطر: الطاقة مهددة إذا اتسعت الأزمة
Lebanon 24
ميلوني تدق ناقوس الخطر: الطاقة مهددة إذا اتسعت الأزمة
23:21 | 2026-04-05
05/04/2026 11:21:05
Lebanon 24
Lebanon 24
الأكثر قراءة
هكذا سيكون طقس لبنان غداً.. استعدوا وتحضروا لـ"البرق"
Lebanon 24
هكذا سيكون طقس لبنان غداً.. استعدوا وتحضروا لـ"البرق"
10:11 | 2026-04-05
05/04/2026 10:11:55
Lebanon 24
Lebanon 24
في الضاحية.. ماذا حصل قبل إنذار اليوم؟
Lebanon 24
في الضاحية.. ماذا حصل قبل إنذار اليوم؟
08:38 | 2026-04-05
05/04/2026 08:38:33
Lebanon 24
Lebanon 24
ضابط إسرائيلي دخل لبنان.. انتقد تل أبيب وهكذا تحدث عن "الحزب"
Lebanon 24
ضابط إسرائيلي دخل لبنان.. انتقد تل أبيب وهكذا تحدث عن "الحزب"
14:00 | 2026-04-05
05/04/2026 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد استهداف شقة في المبنى الذي يقطنه.. استشهاد مواطن في عين سعادة
Lebanon 24
بعد استهداف شقة في المبنى الذي يقطنه.. استشهاد مواطن في عين سعادة
14:41 | 2026-04-05
05/04/2026 02:41:06
Lebanon 24
Lebanon 24
استهداف شقة في عين سعادة...4 شهداء وعدد من الجرحى
Lebanon 24
استهداف شقة في عين سعادة...4 شهداء وعدد من الجرحى
14:04 | 2026-04-05
05/04/2026 02:04:23
Lebanon 24
Lebanon 24
أيضاً في عربي-دولي
00:21 | 2026-04-06
فيديو "عزل ترامب" يعود للواجهة.. ما حقيقته؟
23:55 | 2026-04-05
مجموعة عراقية دخلت الحرب.. هذا ما يُعرف عنها
23:37 | 2026-04-05
هجومان متزامنان على العراق قرب "قاعدة بلد" وحريق بمحيط مطار بغداد
23:29 | 2026-04-05
صواريخ إيران تضرب حيفا.. قتلى وإصابات وحرائق (صور وفيديو)
23:21 | 2026-04-05
ميلوني تدق ناقوس الخطر: الطاقة مهددة إذا اتسعت الأزمة
23:18 | 2026-04-05
هجوم دموي في نيجيريا.. 17 قتيلاً في قرية بولاية بينو
فيديو
نسخة عن والدتها.. ابنة أنجلينا جولي تلفت الأنظار تعرّفوا إليها (فيديو)
Lebanon 24
نسخة عن والدتها.. ابنة أنجلينا جولي تلفت الأنظار تعرّفوا إليها (فيديو)
03:42 | 2026-04-04
06/04/2026 07:29:17
Lebanon 24
Lebanon 24
حادث مأسوي.. أم دهست طفلتها
Lebanon 24
حادث مأسوي.. أم دهست طفلتها
16:00 | 2026-04-03
06/04/2026 07:29:17
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو..غارات إسرائيلية إستهدفت الجناح
Lebanon 24
بالفيديو..غارات إسرائيلية إستهدفت الجناح
17:27 | 2026-03-31
06/04/2026 07:29:17
Lebanon 24
Lebanon 24
