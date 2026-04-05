تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

كلام عن هدنة لـ "45 يوما" بين أميركا وإيران.. إليكم التفاصيل

Lebanon 24
05-04-2026 | 23:04
A-
A+
كلام عن هدنة لـ 45 يوما بين أميركا وإيران.. إليكم التفاصيل
كلام عن هدنة لـ 45 يوما بين أميركا وإيران.. إليكم التفاصيل
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كشف موقع "اكسيوس"  الاميركي عن أنّ الولايات المتحدة وإيران تبحثان عبر وسطاء إقليميين، في شروط وقف إطلاق نار محتمل لمدة 45 يوماً، على أن يشكل مدخلاً إلى اتفاق ينهي الحرب بشكل دائم، وذلك بحسب 4 مصادر أميركية وإسرائيلية وإقليمية مطلعة على المحادثات.

وبحسب المصادر، فإن احتمال التوصل إلى اتفاق جزئي خلال الساعات الـ48 المقبلة لا يزال ضعيفاً، إلا أن هذا المسار يُنظر إليه على أنه الفرصة الأخيرة لتجنب تصعيد خطير قد يشمل ضربات واسعة على البنية التحتية المدنية في إيران، يقابلها رد على منشآت الطاقة والمياه في دول الخليج.

وكان من المفترض أن تنتهي المهلة التي حددها الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإيران مساء الاثنين، قبل أن يمددها يوم الأحد لمدة 20 ساعة، محدداً الثامنة مساء الثلاثاء بتوقيت شرق الولايات المتحدة موعداً جديداً. وقال ترامب لـ"أكسيوس" إن بلاده "تجري مفاوضات معمقة" مع إيران، مضيفاً: "هناك فرصة جيدة، ولكن إذا لم يتوصلوا إلى اتفاق، فسأفجر كل شيء هناك".

وأفادت المصادر بأن الخطة العملانية لحملة قصف أميركية إسرائيلية واسعة ضد منشآت الطاقة الإيرانية أصبحت جاهزة، لكن تمديد المهلة أتى لإفساح المجال أمام محاولة أخيرة للتوصل إلى اتفاق.

وتجري الاتصالات عبر وسطاء من باكستان ومصر وتركيا، إضافة إلى رسائل نصية بين مبعوث ترامب ستيف ويتكوف ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي. وبحسب مسؤول أميركي، قدمت إدارة ترامب خلال الأيام الماضية عدة مقترحات، لكن طهران لم توافق عليها حتى الآن.

ويتضمن الطرح المتداول مرحلتين: الأولى وقف إطلاق نار لمدة 45 يوماً، يمكن تمديده إذا استلزمت المفاوضات وقتاً إضافياً، والثانية اتفاق نهائي ينهي الحرب. وترى المصادر أن إعادة فتح مضيق هرمز بالكامل ومعالجة ملف اليورانيوم عالي التخصيب لا يمكن أن تتحققا إلا ضمن اتفاق نهائي.

وتحاول الوساطات البحث في خطوات جزئية قد تقدمها إيران في المرحلة الأولى بشأن مضيق هرمز ومخزون اليورانيوم، مقابل ضمانات أميركية بأن وقف النار لن يكون مؤقتاً تمهيداً لاستئناف الحرب. كما أبلغ مسؤولون إيرانيون الوسطاء أنهم لا يريدون تكرار نموذج "وقف إطلاق نار على الورق" يمكن خرقه لاحقاً.

ورفض البيت الأبيض التعليق. وفي المقابل، حذر مصدر مطلع من أن الوسطاء يخشون أن يؤدي أي هجوم أميركي إسرائيلي على البنية التحتية للطاقة في إيران إلى رد مدمر على منشآت النفط والمياه في الخليج. كما شددوا أمام الإيرانيين على أن الساعات الـ48 المقبلة تمثل الفرصة الأخيرة لمنع دمار واسع، في وقت يواصل فيه المسؤولون الإيرانيون، علناً على الأقل، التمسك بموقف متشدد ورفض أي تنازلات.
فيديو
lebanon 24
Lebanon24
16:00 | 2026-04-03 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24