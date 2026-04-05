Advertisement
عربي-دولي
ليل طهران المشتعل.. غارات تمتد من الجامعة إلى المدن
Lebanon 24
05-04-2026
|
23:11
A-
A+
photos
0
A+
A-
اتسعت رقعة الهجمات التي شهدتها
إيران
فجر الإثنين، مع ورود تقارير عن قصف طال العاصمة
طهران
وعدداً من المدن الأخرى، بينها مهر آباد وبندر عباس وقم وشيراز، فيما تحدثت وسائل إعلام إيرانية عن استهداف جامعة شريف ومحيطها.
ووفق المعطيات المتداولة، سُمعت انفجارات في منطقة شهرك شمال غربي طهران وفي محيط مطار مهر آباد، كما دوى خمس انفجارات في
بندر
عباس، إلى جانب ضربات في قم وشيراز.
وفي الحصيلة الأولية، قالت وكالة "فارس" إن هجوماً على منطقة سكنية جنوب شرقي طهران أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 13 شخصاً، بينما أفادت صحيفة "إيران" بأن غارة على قم أودت بحياة خمسة أشخاص على الأقل.
وتزامن ذلك مع العد التنازلي الذي حدده الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
لإيران من أجل فتح مضيق هرمز، مهدداً بقصف الجسور ومحطات الطاقة مساء الثلاثاء بتوقيت شرق
الولايات المتحدة
.
وكان
ترامب
قد صعّد لهجته الأحد، بعد إعلانه إنقاذ طيار أميركي ثانٍ كان مفقوداً منذ الجمعة داخل إيران ومصاباً "بجروح بالغة". وكتب على منصة "تروث سوشال": "سيكون الثلاثاء يوم محطات الطاقة، ويوم الجسور، معاً في حزمة واحدة، في إيران. لن يكون هناك شيء مشابه له!".
وأضاف: "افتحوا المضيق (...) وإلا فستعيشون في الجحيم"، قبل أن ينشر لاحقاً عبارة مقتضبة جاء فيها: "الثلاثاء، الساعة 8:00 مساء بتوقيت الساحل الشرقي"، في خطوة بدت كأنها تمديد للمهلة، بالتزامن مع حديثه عن "فرصة جيدة" للتوصل إلى اتفاق مع إيران الإثنين. (سكاي نيوز)
Advertisement
رويترز: غارات على جامعة بهشتي شمال طهران ومنطقة مطار مهر أباد غرب طهران
رويترز: غارات على جامعة بهشتي شمال طهران ومنطقة مطار مهر أباد غرب طهران
هل سينفذ ترامب تهديده غداً الساعة 8 مساء؟
Advertisement
