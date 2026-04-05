ليل طهران المشتعل.. غارات تمتد من الجامعة إلى المدن

اتسعت رقعة الهجمات التي شهدتها فجر الإثنين، مع ورود تقارير عن قصف طال العاصمة وعدداً من المدن الأخرى، بينها مهر آباد وبندر عباس وقم وشيراز، فيما تحدثت وسائل إعلام إيرانية عن استهداف جامعة شريف ومحيطها.



ووفق المعطيات المتداولة، سُمعت انفجارات في منطقة شهرك شمال غربي طهران وفي محيط مطار مهر آباد، كما دوى خمس انفجارات في عباس، إلى جانب ضربات في قم وشيراز.



وفي الحصيلة الأولية، قالت وكالة "فارس" إن هجوماً على منطقة سكنية جنوب شرقي طهران أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 13 شخصاً، بينما أفادت صحيفة "إيران" بأن غارة على قم أودت بحياة خمسة أشخاص على الأقل.



وتزامن ذلك مع العد التنازلي الذي حدده الرئيس الأميركي لإيران من أجل فتح مضيق هرمز، مهدداً بقصف الجسور ومحطات الطاقة مساء الثلاثاء بتوقيت شرق .



وكان قد صعّد لهجته الأحد، بعد إعلانه إنقاذ طيار أميركي ثانٍ كان مفقوداً منذ الجمعة داخل إيران ومصاباً "بجروح بالغة". وكتب على منصة "تروث سوشال": "سيكون الثلاثاء يوم محطات الطاقة، ويوم الجسور، معاً في حزمة واحدة، في إيران. لن يكون هناك شيء مشابه له!".



وأضاف: "افتحوا المضيق (...) وإلا فستعيشون في الجحيم"، قبل أن ينشر لاحقاً عبارة مقتضبة جاء فيها: "الثلاثاء، الساعة 8:00 مساء بتوقيت الساحل الشرقي"، في خطوة بدت كأنها تمديد للمهلة، بالتزامن مع حديثه عن "فرصة جيدة" للتوصل إلى اتفاق مع إيران الإثنين. (سكاي نيوز)

