تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

ليل طهران المشتعل.. غارات تمتد من الجامعة إلى المدن

Lebanon 24
05-04-2026 | 23:11
A-
A+
ليل طهران المشتعل.. غارات تمتد من الجامعة إلى المدن
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
اتسعت رقعة الهجمات التي شهدتها إيران فجر الإثنين، مع ورود تقارير عن قصف طال العاصمة طهران وعدداً من المدن الأخرى، بينها مهر آباد وبندر عباس وقم وشيراز، فيما تحدثت وسائل إعلام إيرانية عن استهداف جامعة شريف ومحيطها.

ووفق المعطيات المتداولة، سُمعت انفجارات في منطقة شهرك شمال غربي طهران وفي محيط مطار مهر آباد، كما دوى خمس انفجارات في بندر عباس، إلى جانب ضربات في قم وشيراز.

وفي الحصيلة الأولية، قالت وكالة "فارس" إن هجوماً على منطقة سكنية جنوب شرقي طهران أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 13 شخصاً، بينما أفادت صحيفة "إيران" بأن غارة على قم أودت بحياة خمسة أشخاص على الأقل.

وتزامن ذلك مع العد التنازلي الذي حدده الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإيران من أجل فتح مضيق هرمز، مهدداً بقصف الجسور ومحطات الطاقة مساء الثلاثاء بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

وكان ترامب قد صعّد لهجته الأحد، بعد إعلانه إنقاذ طيار أميركي ثانٍ كان مفقوداً منذ الجمعة داخل إيران ومصاباً "بجروح بالغة". وكتب على منصة "تروث سوشال": "سيكون الثلاثاء يوم محطات الطاقة، ويوم الجسور، معاً في حزمة واحدة، في إيران. لن يكون هناك شيء مشابه له!".

وأضاف: "افتحوا المضيق (...) وإلا فستعيشون في الجحيم"، قبل أن ينشر لاحقاً عبارة مقتضبة جاء فيها: "الثلاثاء، الساعة 8:00 مساء بتوقيت الساحل الشرقي"، في خطوة بدت كأنها تمديد للمهلة، بالتزامن مع حديثه عن "فرصة جيدة" للتوصل إلى اتفاق مع إيران الإثنين. (سكاي نيوز)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رويترز: غارات على جامعة بهشتي شمال طهران ومنطقة مطار مهر أباد غرب طهران
06/04/2026 09:20:58 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام إيرانية: تعرض مدينة عيلام غربي البلاد وثلاث مناطق في مدينة قم جنوب طهران لغارات
06/04/2026 09:20:58 Lebanon 24 Lebanon 24
غارات اسرائيلية هزت ليل الجنوب وأوقعت عدداً من الشهداء
06/04/2026 09:20:58 Lebanon 24 Lebanon 24
اسرائيل تُعلن استهداف الجامعة العسكرية الرئيسية التابعة للحرس الثوري في طهران
06/04/2026 09:20:58 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

دونالد ترامب

سكاي نيوز

شمال غرب

جنوب شرق

دونالد

التزام

ترامب

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
02:08 | 2026-04-06
Lebanon24
02:05 | 2026-04-06
Lebanon24
02:04 | 2026-04-06
Lebanon24
01:54 | 2026-04-06
Lebanon24
01:49 | 2026-04-06
Lebanon24
01:43 | 2026-04-06
فيديو
lebanon 24
Lebanon24
16:00 | 2026-04-03 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24