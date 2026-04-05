عربي-دولي
نتنياهو يكشف دور إسرائيل في إنقاذ جندي أميركي داخل إيران
Lebanon 24
05-04-2026
|
23:15
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشف
رئيس الوزراء الإسرائيلي
بنيامين نتنياهو
، صباح الإثنين، أن
إسرائيل
شاركت في دعم عملية إنقاذ جندي أميركي سقطت طائرته داخل
إيران
، من دون أن يوضح طبيعة المساعدة التي قدمتها.
وقال
نتنياهو
عبر منصة "إكس" إنه تحدث مع الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
وهنأه على "القرار الجريء" وعلى نجاح المهمة الأميركية لإنقاذ الطيار الذي أُسقطت طائرته "في أراضي العدو".
وأضاف أن
ترامب
عبّر له عن تقديره للدور
الإسرائيلي
، مشيراً إلى أن مستوى التعاون بين الجانبين، "داخل ساحة المعركة وخارجها"، غير مسبوق، وأن إسرائيل ساهمت في إنقاذ "جندي أميركي شجاع".
وكان ترامب قد قال إن إسرائيل ساهمت "بشكل طفيف" في عملية الإنقاذ، وذلك في تصريحات لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، مضيفاً أن العلاقة بين
الولايات المتحدة
وإسرائيل "تشبه علاقة الأخ الأكبر بالأخ الأصغر".
وسبق أن نقلت شبكة "
سي إن
إن" عن مصادر إسرائيلية قولها إن إسرائيل قدمت دعماً استخباراتياً، كما أرجأت بعض الضربات التي كانت مقررة على إيران، تفادياً للتأثير على مهمة البحث والإنقاذ الخاصة بالطيار.
