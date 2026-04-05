نتنياهو يكشف دور إسرائيل في إنقاذ جندي أميركي داخل إيران

كشف ، صباح الإثنين، أن شاركت في دعم عملية إنقاذ جندي أميركي سقطت طائرته داخل ، من دون أن يوضح طبيعة المساعدة التي قدمتها.



وقال عبر منصة "إكس" إنه تحدث مع الرئيس الأميركي وهنأه على "القرار الجريء" وعلى نجاح المهمة الأميركية لإنقاذ الطيار الذي أُسقطت طائرته "في أراضي العدو".



وأضاف أن عبّر له عن تقديره للدور ، مشيراً إلى أن مستوى التعاون بين الجانبين، "داخل ساحة المعركة وخارجها"، غير مسبوق، وأن إسرائيل ساهمت في إنقاذ "جندي أميركي شجاع".



وكان ترامب قد قال إن إسرائيل ساهمت "بشكل طفيف" في عملية الإنقاذ، وذلك في تصريحات لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، مضيفاً أن العلاقة بين وإسرائيل "تشبه علاقة الأخ الأكبر بالأخ الأصغر".



وسبق أن نقلت شبكة " إن" عن مصادر إسرائيلية قولها إن إسرائيل قدمت دعماً استخباراتياً، كما أرجأت بعض الضربات التي كانت مقررة على إيران، تفادياً للتأثير على مهمة البحث والإنقاذ الخاصة بالطيار.

