هجوم دموي في نيجيريا.. 17 قتيلاً في قرية بولاية بينو

قُتل 17 شخصاً في هجوم شنه مسلحون على قرية في ولاية وسط ، بحسب ما نقلت وكالة "فرانس برس" عن مسؤولين وسكان محليين.



وأكد المتحدث باسم حكومة الولاية، ، وقوع الهجوم في قرية مبالوم التابعة لمنطقة غوير إيست، مشيراً إلى سقوط ضحايا من دون إعلان حصيلة دقيقة في البداية.



لكن سكاناً محليين أفادوا بأن عدد القتلى بلغ 17 شخصاً، فيما قال أحدهم إن المهاجمين وصلوا قرابة الخامسة مساء السبت وفتحوا النار "في جميع الاتجاهات"، قبل أن يبدأ الأهالي البحث عن أقاربهم بعد انسحابهم.



كما أكد ساكن آخر، غبادي جون، مقتل 17 شخصاً وإصابة عدد من السكان.



، حمّل حاكم ولاية بينو، هياسينث آليا، مسؤولية الهجوم لـ"رعاة مسلحين مشتبه بهم"، واصفاً ما جرى بأنه "همجي".



وتعد ولاية بينو من المناطق التي تشهد باستمرار مواجهات بين المزارعين والرعاة بسبب النزاع على الأراضي الخصبة والموارد الطبيعية، إلى جانب تصاعد عمليات الخطف مقابل فدية التي تنفذها جماعات مسلحة محلية تعرف باسم "قطاع الطرق". (ارم)

