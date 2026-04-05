Najib Mikati
ميلوني تدق ناقوس الخطر: الطاقة مهددة إذا اتسعت الأزمة

05-04-2026 | 23:21
حذرت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني من أن إيطاليا، ومعها العالم، قد تواجه نقصاً في الطاقة إذا استمرت الأزمة المتصاعدة في الشرق الأوسط.
وقالت ميلوني، في مقطع فيديو نشرته عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، إن أي تراجع في الاستقرار داخل دول الخليج ينعكس مباشرة على كلفة الطاقة والشركات والوظائف، وصولاً إلى القدرة الشرائية للأسر الإيطالية، بحسب وكالة "سبوتنيك".

وشددت على أن الخليج العربي يشكل ركناً أساسياً في سوق الطاقة العالمية، معتبرة أن أي انخفاض أو توقف في الإنتاج هناك سيدفع أسعار الطاقة إلى الارتفاع عالمياً.

وأضافت: "إذا تفاقم الوضع، فقد نجد أنفسنا أمام أزمة لا نملك فيها الكميات الكافية من الطاقة، حتى في إيطاليا".

وفي السياق نفسه، أفادت وسائل إعلام إيطالية بأن السلطات في روما فرضت أول قيود على تزويد الطائرات بالوقود في أربعة مطارات هي ليناتي في ميلانو، والبندقية، وتريفيزو، وبولونيا.

وجاءت تصريحات ميلوني بعد زيارة أجرتها إلى عدد من دول الخليج يومي الجمعة والسبت، مشيرة إلى أن هذه الدول تؤمن نحو 15% من واردات النفط الإيطالية.
Advertisement
