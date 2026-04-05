|
عربي-دولي
هجومان متزامنان على العراق قرب "قاعدة بلد" وحريق بمحيط مطار بغداد
Lebanon 24
05-04-2026
|
23:37
A-
A+
photos
0
A+
A-
شهد
العراق
هجومين متزامنين، أحدهما قرب قاعدة بلد الجوية في
محافظة صلاح الدين
، والآخر في محيط
مطار بغداد
الدولي، ما أدى إلى إصابة 5 مدنيين واندلاع حريق في موقع دعم لوجستي.
وبحسب مصادر أمنية
عراقية
، سقط مقذوف على منزل في ناحية يثرب – قرية البوجيلي، خلال محاولة استهداف قاعدة بلد، ما أدى إلى إصابة خمسة مدنيين كانوا في داخله. ونُقل المصابون إلى المستشفى، فيما فرضت القوات الأمنية طوقاً حول المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث.
وتعد قاعدة بلد من أبرز القواعد العسكرية في العراق، نظراً لاحتضانها أسراباً من طائرات "F-16"، ما يجعلها هدفاً متكرراً للهجمات، خصوصاً مع وجود شركات أميركية تتولى أعمال الصيانة والدعم الفني. ومع ذلك، تؤكد
قيادة العمليات المشتركة
العراقية
أن
القاعدة
عراقية بالكامل ولا تضم أي وجود قتالي أجنبي، مشددة على أن ما يجري فيها يقتصر على الدعم الفني والاستشاري.
وفي حادث منفصل، أفادت المصادر بأن طائرتين مسيرتين استهدفتا، بفارق دقائق، مقر الدعم اللوجستي في محيط مطار
بغداد
الدولي، مشيرة إلى أن إحدى المسيرتين سقطت داخل الموقع، ما تسبب باندلاع حريق، من دون تأكيد حجم الخسائر حتى الآن.
