فيديو "عزل ترامب" يعود للواجهة.. ما حقيقته؟

عاد مقطع فيديو إلى التداول على على أنه يوثق توقيع مذكرة لعزل الرئيس الأميركي ، مرفقاً بوصف مضلل يزعم أن الخطوة جاءت بسبب "إساءة استخدام السلطة وتعريض البلد لأزمة اقتصادية عبثية".



وذكرت شبكة " إن" أن الفيديو، الذي حصد مئات آلاف المشاهدات على منصات مثل "إكس" و" "، ليس جديداً، بل يعود إلى 18 كانون الأول 2019، عندما أقر مجلس النواب الأميركي برئاسة الديمقراطية نانسي بيلوسي مساءلة بتهمتي استغلال السلطة وعرقلة عمل الكونغرس، ضمن مسعى لعزله، قبل أن يحول مجلس الشيوخ ذي الغالبية الجمهورية دون ذلك.



وبحسب الشبكة، فإن المقطع المتداول يعود إلى فترة ولاية ترامب الأولى، ويظهر توقيع بيلوسي على بنود العزل قبل إحالتها إلى مجلس الشيوخ. كما أوضحت أن الفيديو مأخوذ من تغطية "فرانس 24" في 16 كانون الثاني 2020، تحت عنوان "إجراءات عزل ترامب: مجلس الشيوخ يتسلّم القرار الاتّهامي والمحاكمة تبدأ الثلاثاء".



وأشارت إلى أن ترامب يبقى الرئيس الأميركي الوحيد الذي صوّت مجلس النواب على عزله مرتين، بعدما جرى التصويت مرة ثانية في 13 كانون الثاني 2021 بتهمة "التحريض على التمرد" على خلفية أحداث اقتحام الكونغرس.



وعاد المقطع إلى الظهور أخيراً بالتزامن مع التفاعل بشأن الحرب الأميركية مع ، وبعد ساعات من تهديد جديد وجّهه ترامب عبر "تروث سوشيال" تحدث فيه عن استهداف منشآت الطاقة إذا لم تفتح طهران مضيق هرمز بالكامل وفق جدوله الزمني.

