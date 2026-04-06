انفجارات تهز طهران.. والدخان يتصاعد من كرج

أفادت وسائل إعلام إيرانية بسماع دوي عشرات الانفجارات بصورة متتالية في كرج، فيما أعلنت أجهزة الطوارئ عن مقتل 6 أطفال بهجوم أميركي إيراني على العاصمة .

تفصيلا، تحدثت وسائل إعلام إيرانية، الإثنين، عن دوي عشرات الانفجارات في كرج، وعن انفجارات في أمير أباد بالعاصمة طهران.



وقالت إنه سمع دوي انفجارات في مناطق متفرقة من طهران، فيما شرعت الدفاعات الجوية الإيرانية في اعتراض عدة أهداف جوية.



وأشارت وسائل إعلام إيرانية رسمية، نقلا عن أجهزة الطوارئ إلى مقتل 6 أطفال في هجوم أميركي إسرائيلي على طهران في وقت مبكر الإثنين.



وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام إيرانية بوقوع هجمات على مناطق سكنية في طهران فجر الإثنين.