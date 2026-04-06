قصف ليلي على أوديسا.. 3 قتلى بينهم طفل وإصابات خطيرة

06-04-2026 | 01:34
قصف ليلي على أوديسا.. 3 قتلى بينهم طفل وإصابات خطيرة
أودى هجوم روسي ليلي على مدينة أوديسا بحياة ثلاثة أشخاص، بينهم طفل، فيما أُصيب عشرة آخرون، وفق ما أفادت به وكالة أنباء الأمم المتحدة "UNN".

وقال رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في أوديسا، سيرغي ليساك، إن بين المصابين حالتين حرجتين، إحداهما تخضع لجراحة أعصاب، فيما يرقد الآخر في العناية المركزة بسبب الحروق. أما بقية الجرحى، وعددهم ثمانية، فوصفت حالتهم بالمتوسطة، بينهم طفل في الثانية من عمره ومراهقون تتراوح أعمارهم بين 17 و18 عاماً.

وألحق الهجوم أضراراً بمبانٍ سكنية ومنازل خاصة وروضة أطفال. وفي حي بريمورسكي، تضرر مجمع سكني مرتفع وسبعة منازل، فيما تعمل فرق الصيانة على رفع الأنقاض وإصلاح النوافذ المحطمة.

أما في منطقة كييف، فأشارت الإدارة العسكرية الإقليمية إلى تضرر مبنى شاهق وخمسة منازل خاصة وروضة أطفال خاصة ومتجر و27 سيارة.

وفتحت مراكز ميدانية في المواقع المتضررة لتلقي طلبات السكان، مع تقديم استشارات بشأن المساعدات المتاحة من ميزانية المدينة وفي إطار برنامج "التعافي الإلكتروني".
