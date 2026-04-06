دمشق تقبض على مهاجمي السفارة الإماراتية

Lebanon 24
06-04-2026 | 01:49
دمشق تقبض على مهاجمي السفارة الإماراتية
أعلنت وزارة الداخلية السورية إلقاء القبض على شخصين ممن تورطوا في مهاجمة السفارة الإماراتية في دمشق.

وأوضحت في بيان مساء أمس الأحد، أن وحدات الأمن ألقت القبض على "م.ص" و"ش.ع"، اللذين ثبت تورطهما في الاعتداء على مقر السفارة الإماراتية.
كما شددت على أنها باشرت اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين وفقًا للأصول المتبعة. وأكدت الوزارة أن أي اعتداء على البعثات الدبلوماسية يُعد خطاً أحمر لا يمكن التهاون فيه، وأنها ستبقى يقظة وحازمة في حماية هذه البعثات وضمان احترام الأعراف الدبلوماسية.

في حين كشف المتحدث باسم وزارة الداخلية، نور الدين البابافي، تصريحات للإخبارية السورية أن "اللذين تم إلقاء القبض عليهما لهما ارتباط بالنظام السابق عبر تنظيمات فلسطينية".
