دمشق تقبض على مهاجمي السفارة الإماراتية

أعلنت إلقاء القبض على شخصين ممن تورطوا في مهاجمة السفارة في .



وأوضحت في بيان مساء أمس الأحد، أن وحدات الأمن ألقت القبض على "م.ص" و"ش.ع"، اللذين ثبت تورطهما في الاعتداء على مقر السفارة الإماراتية.

كما شددت على أنها باشرت اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين وفقًا للأصول المتبعة. وأكدت الوزارة أن أي اعتداء على البعثات الدبلوماسية يُعد خطاً أحمر لا يمكن التهاون فيه، وأنها ستبقى يقظة وحازمة في حماية هذه البعثات وضمان احترام الأعراف الدبلوماسية.



في حين كشف المتحدث باسم وزارة الداخلية، البابافي، تصريحات للإخبارية السورية أن "اللذين تم إلقاء القبض عليهما لهما ارتباط بالنظام السابق عبر تنظيمات فلسطينية".