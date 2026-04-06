سدٌّ ينهار ويغرق مناطق مجاورة

أفادت وكالة أنباء "APA" بأن قرية ماميداجالا في تعرضت لفيضانات بعدما انهار سد خزان غيجوخ، ما أدى إلى غمر المناطق المحيطة بالمياه.



وأسفر الفيضان عن مقتل شابة وطفل، فيما تمكن رجال الإنقاذ من انتشال الجثتين من النهر، لكن لم يكن بالإمكان إنقاذ حياتهما.



وكان السد قد انهار أمس، متسبباً بتدفق المياه نحو القرية والمناطق المجاورة.

