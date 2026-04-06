اعتداءات إيرانية جديدة على الخليج: استهداف شركة اتصالات ومنشأة صناعية

في ظل استمرار الاعتداءات على مواقع في ، أعلنت السلطات في ، اليوم الإثنين، تعاملها مع "حادث" ناتج عن استهداف مبنى شركة الاتصالات "دو" بطائرة مسيّرة من ، مؤكدة عدم تسجيل إصابات.



وفي ، أفاد للإمارة بأن الجهات المختصة تعاملت مع "حادث" سببه سقوط شظايا على شركة "نظم رنين" في مدينة أبوظبي الصناعية في مصفح.



وأوضح المكتب أن الشظايا سقطت بعد اعتراض ناجح نفذته الدفاعات الجوية، ما أدى إلى إصابة شخص من الجنسية الغانية بجروح متوسطة.

Advertisement