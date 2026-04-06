عربي-دولي
هل سينفذ ترامب تهديده غداً الساعة 8 مساء؟
Lebanon 24
06-04-2026
|
02:08
A-
A+
photos
0
A+
A-
يبدو أن الرئيس الأميركي قد حدد موعد الضربة التي قال إنه سيوجهها لإيران، وذلك في رسالة قصيرة ومقتضبة نشرها على منصة "تروث سوشيال".
فقد كتب
ترامب
على منصته يقول "الثلاثاء، الساعة 8:00 مساء، بتوقيت الساحل الشرقي".
ورغم أنه لم يذكر أي شيء آخر، إلا أنه يبدو أن ترامب يشير إلى موعد الضربة التي أعلن أنه سيوجهها إلى
إيران
، والتي قال فيها إنه سيفتح أبواب الجحيم، وسيفجر ويدمر كل شيء في إيران.
وكان ترامب هدد "بجحيم" على
طهران
إذا لم تبرم اتفاقا وتعيد فتح مضيق هرمز بحلول الموعد النهائي الذي حدده يوم الثلاثاء.
وفي منشور يعج بالألفاظ النابية على منصته تروث سوشال، هدد ترامب
يوم الأحد
بشن مزيد من الضربات على البنية التحتية
الإيرانية
للطاقة والنقل، وهو ما يقول منتقدوه إنه سيشكل جريمة حرب.
وقال "يوم الثلاثاء سيكون يوم محطات الكهرباء ويوم الجسور، وكل ذلك في
يوم واحد
في إيران".
وأضاف "لن تروا له مثيلا!!! افتحوا المضيق اللعين أيها الأوغاد المجانين، وإلا ستعيشون في الجحيم، سترون! الحمد لله. الرئيس
دونالد
ج. ترامب".
ومع ذلك أعرب ترامب عن اعتقاده أيضا، في حديث مع مراسل قناة "
فوكس نيوز
"، بأن هناك "فرصة جيدة" للتوصل إلى اتفاق مع إيران اليوم الإثنين.
وأمس الأحد، ذكر موقع أكسيوس أن
الولايات المتحدة
وإيران ووسطاء من المنطقة يناقشون شروط وقف إطلاق نار محتمل 45 يوما قد يؤدي إلى إنهاء دائم للحرب، وذلك نقلا عن 4 مصادر مطلعة على المحادثات من الولايات المتحدة وإسرائيل والشرق الأوسط.
مواضيع ذات صلة
24 ساعة مضت على مهلة ترامب لفتح مضيق هرمز.. هل ينفذ ترامب تهديده؟
24 ساعة مضت على مهلة ترامب لفتح مضيق هرمز.. هل ينفذ ترامب تهديده؟
اجتماع لمجلس الأمن حول الوضع في الشرق الأوسط الأربعاء الساعة التاسعة مساء بتوقيت بيروت
اجتماع لمجلس الأمن حول الوضع في الشرق الأوسط الأربعاء الساعة التاسعة مساء بتوقيت بيروت
الجيش الكويتي: التعامل مع 8 صواريخ باليستية و19 مسيّرة خلال 24 ساعة
الجيش الكويتي: التعامل مع 8 صواريخ باليستية و19 مسيّرة خلال 24 ساعة
مركز الاتصال الوطني البحريني: تدمير 8 صواريخ و7 طائرات مسيّرة في آخر 24 ساعة
مركز الاتصال الوطني البحريني: تدمير 8 صواريخ و7 طائرات مسيّرة في آخر 24 ساعة
قد يعجبك أيضاً
أسقط طائرة "اف-35" أميركيّة... ما هي مواصفات نظام الدفاع الجوي الإيرانيّ "3 خرداد"؟
أسقط طائرة "اف-35" أميركيّة... ما هي مواصفات نظام الدفاع الجوي الإيرانيّ "3 خرداد"؟
08:00 | 2026-04-06
بعد اغتيال رئيس استخبارات "الحرس الثوري".. ماذا قال نتنياهو؟
بعد اغتيال رئيس استخبارات "الحرس الثوري".. ماذا قال نتنياهو؟
07:50 | 2026-04-06
أسعار النفط تسجل ارتفاعاً جديداً.. كم بلغت مؤخراً؟
أسعار النفط تسجل ارتفاعاً جديداً.. كم بلغت مؤخراً؟
07:31 | 2026-04-06
وزير الدفاع الإسرائيلي يعلن ضرب أكبر منشأة للبتروكيماويات في إيران
وزير الدفاع الإسرائيلي يعلن ضرب أكبر منشأة للبتروكيماويات في إيران
07:29 | 2026-04-06
اعتراض صواريخ وطائرات.. بيان عسكريّ بحريني
اعتراض صواريخ وطائرات.. بيان عسكريّ بحريني
07:24 | 2026-04-06
الأكثر قراءة
هكذا سيكون طقس لبنان غداً.. استعدوا وتحضروا لـ"البرق"
هكذا سيكون طقس لبنان غداً.. استعدوا وتحضروا لـ"البرق"
10:11 | 2026-04-05
بعد الغارة على عين سعادة.. ماذا كشف رئيس البلدية؟
بعد الغارة على عين سعادة.. ماذا كشف رئيس البلدية؟
16:30 | 2026-04-05
ضابط إسرائيلي دخل لبنان.. انتقد تل أبيب وهكذا تحدث عن "الحزب"
ضابط إسرائيلي دخل لبنان.. انتقد تل أبيب وهكذا تحدث عن "الحزب"
14:00 | 2026-04-05
في الضاحية.. ماذا حصل قبل إنذار اليوم؟
في الضاحية.. ماذا حصل قبل إنذار اليوم؟
08:38 | 2026-04-05
عن حركة "أمل".. ماذا قال تقرير إسرائيلي؟
عن حركة "أمل".. ماذا قال تقرير إسرائيلي؟
15:00 | 2026-04-05
أيضاً في عربي-دولي
08:00 | 2026-04-06
أسقط طائرة "اف-35" أميركيّة... ما هي مواصفات نظام الدفاع الجوي الإيرانيّ "3 خرداد"؟
07:50 | 2026-04-06
بعد اغتيال رئيس استخبارات "الحرس الثوري".. ماذا قال نتنياهو؟
07:31 | 2026-04-06
أسعار النفط تسجل ارتفاعاً جديداً.. كم بلغت مؤخراً؟
07:29 | 2026-04-06
وزير الدفاع الإسرائيلي يعلن ضرب أكبر منشأة للبتروكيماويات في إيران
07:24 | 2026-04-06
اعتراض صواريخ وطائرات.. بيان عسكريّ بحريني
07:05 | 2026-04-06
تحطّمت طائرته... مقتل قائد عسكريّ روسيّ كبير في القرم
فيديو
نسخة عن والدتها.. ابنة أنجلينا جولي تلفت الأنظار تعرّفوا إليها (فيديو)
Lebanon 24
نسخة عن والدتها.. ابنة أنجلينا جولي تلفت الأنظار تعرّفوا إليها (فيديو)
03:42 | 2026-04-04
06/04/2026 15:11:37
Lebanon 24
Lebanon 24
حادث مأسوي.. أم دهست طفلتها
Lebanon 24
حادث مأسوي.. أم دهست طفلتها
16:00 | 2026-04-03
06/04/2026 15:11:37
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو..غارات إسرائيلية إستهدفت الجناح
Lebanon 24
بالفيديو..غارات إسرائيلية إستهدفت الجناح
17:27 | 2026-03-31
06/04/2026 15:11:37
Lebanon 24
Lebanon 24
