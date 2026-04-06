هل سينفذ ترامب تهديده غداً الساعة 8 مساء؟

06-04-2026 | 02:08
هل سينفذ ترامب تهديده غداً الساعة 8 مساء؟
يبدو أن الرئيس الأميركي قد حدد موعد الضربة التي قال إنه سيوجهها لإيران، وذلك في رسالة قصيرة ومقتضبة نشرها على منصة "تروث سوشيال".


فقد كتب ترامب على منصته يقول "الثلاثاء، الساعة 8:00 مساء، بتوقيت الساحل الشرقي".

ورغم أنه لم يذكر أي شيء آخر، إلا أنه يبدو أن ترامب يشير إلى موعد الضربة التي أعلن أنه سيوجهها إلى إيران، والتي قال فيها إنه سيفتح أبواب الجحيم، وسيفجر ويدمر كل شيء في إيران.
وكان ترامب هدد "بجحيم" على طهران إذا لم تبرم اتفاقا وتعيد فتح مضيق هرمز بحلول الموعد النهائي الذي حدده يوم الثلاثاء.

وفي منشور يعج بالألفاظ النابية على منصته تروث سوشال، هدد ترامب يوم الأحد بشن مزيد من الضربات على البنية التحتية الإيرانية للطاقة والنقل، وهو ما يقول منتقدوه إنه سيشكل جريمة حرب.

وقال "يوم الثلاثاء سيكون يوم محطات الكهرباء ويوم الجسور، وكل ذلك في يوم واحد في إيران".
 وأضاف "لن تروا له مثيلا!!! افتحوا المضيق اللعين أيها الأوغاد المجانين، وإلا ستعيشون في الجحيم، سترون! الحمد لله. الرئيس دونالد ج. ترامب".

ومع ذلك أعرب ترامب عن اعتقاده أيضا، في حديث مع مراسل قناة "فوكس نيوز"، بأن هناك "فرصة جيدة" للتوصل إلى اتفاق مع إيران اليوم الإثنين.

وأمس الأحد، ذكر موقع أكسيوس أن الولايات المتحدة وإيران ووسطاء من المنطقة يناقشون شروط وقف إطلاق نار محتمل 45 يوما قد يؤدي إلى إنهاء دائم للحرب، وذلك نقلا عن 4 مصادر مطلعة على المحادثات من الولايات المتحدة وإسرائيل والشرق الأوسط.
مواضيع ذات صلة
24 ساعة مضت على مهلة ترامب لفتح مضيق هرمز.. هل ينفذ ترامب تهديده؟
lebanon 24
Lebanon24
06/04/2026 15:11:37 Lebanon 24 Lebanon 24
اجتماع لمجلس الأمن حول الوضع في الشرق الأوسط الأربعاء الساعة التاسعة مساء بتوقيت بيروت
lebanon 24
Lebanon24
06/04/2026 15:11:37 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الكويتي: التعامل مع 8 صواريخ باليستية و19 مسيّرة خلال 24 ساعة
lebanon 24
Lebanon24
06/04/2026 15:11:37 Lebanon 24 Lebanon 24
مركز الاتصال الوطني البحريني: تدمير 8 صواريخ و7 طائرات مسيّرة في آخر 24 ساعة
lebanon 24
Lebanon24
06/04/2026 15:11:37 Lebanon 24 Lebanon 24

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
08:00 | 2026-04-06
Lebanon24
07:50 | 2026-04-06
Lebanon24
07:31 | 2026-04-06
Lebanon24
07:29 | 2026-04-06
Lebanon24
07:24 | 2026-04-06
Lebanon24
07:05 | 2026-04-06
فيديو
lebanon 24
Lebanon24
16:00 | 2026-04-03 Lebanon 24 Lebanon 24
