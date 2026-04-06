تحقيق يكشف.. صاروخ إيراني غير اعتيادي ضرب حيفا

أفادت بأن التحقيقات الأولية في حادثة سقوط صاروخ على مبنى في حيفا أظهرت أن استخدمت صاروخاً "غير مألوف" يزن مئات الكيلوغرامات، مشيرة إلى أن رأسه الحربي لم ينفجر.



وبحسب الإذاعة، فإن فرق الإنقاذ قدّرت أن انفجار الرأس الحربي كان سيؤدي إلى دمار أكبر بكثير في المباني المحيطة، إلا أن الصاروخ، رغم عدم انفجاره، تسبب في انهيار عدة طوابق داخل المبنى.



وأضافت أن عدة صواريخ اعتراضية أُطلقت لمحاولة اعتراضه، لكنها لم تصبه.



كما أشارت إلى أن المبنى كان يضم ملجأً احتمى فيه معظم السكان وخرجوا سالمين، بينما لم يكن الأشخاص الأربعة الذين انقطع الاتصال بهم داخله.



وأكدت إذاعة الجيش أن عمليات الإنقاذ استمرت طوال الليل، وقد تم انتشال جثتين من تحت الأنقاض، فيما لا يزال شخصان آخران عالقين، وسط تواصل أعمال البحث. (روسيا اليوم)

Advertisement