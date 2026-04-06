الحرس الثوري يصعّد.. هرمز "لن يعود كما كان"

أكدت قيادة بحرية أن مضيق هرمز "لن يعود أبداً إلى وضعه السابق"، مشيرة إلى أن ذلك ينطبق بشكل خاص على وإسرائيل.



وقالت القيادة عبر منصة "إكس" إن قواتها البحرية تواصل استكمال الاستعدادات التشغيلية المرتبطة بما وصفته بـ"النظام الجديد في الخليج الفارسي"، وفق الخطة التي أعلن عنها مسؤولون إيرانيون.



ويأتي هذا الموقف في ظل التصعيد العسكري المتواصل منذ 28 فبراير، مع استمرار الضربات الأميركية والإسرائيلية على أهداف داخل ، وما تبعها من ردود إيرانية استهدفت ومواقع عسكرية أميركية في .



وقد أدى اتساع المواجهة إلى شبه توقف في حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، الذي يعد ممراً رئيسياً لإمدادات والغاز الطبيعي المسال عالمياً، ما انعكس على أسعار الوقود في عدد كبير من الدول.



وكان الرئيس الأميركي قد طالب إيران، في منشور على مواقع التواصل أمس الأحد، بإعادة فتح المضيق، مهدداً باستهداف البنية التحتية للطاقة والجسور إذا لم يتم ذلك بحلول الثلاثاء.

Advertisement