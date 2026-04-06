تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

الحرس الثوري يصعّد.. هرمز "لن يعود كما كان"

Lebanon 24
06-04-2026 | 02:39
A-
A+
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أكدت قيادة بحرية الحرس الثوري الإيراني أن مضيق هرمز "لن يعود أبداً إلى وضعه السابق"، مشيرة إلى أن ذلك ينطبق بشكل خاص على الولايات المتحدة وإسرائيل.

وقالت القيادة عبر منصة "إكس" إن قواتها البحرية تواصل استكمال الاستعدادات التشغيلية المرتبطة بما وصفته بـ"النظام الجديد في الخليج الفارسي"، وفق الخطة التي أعلن عنها مسؤولون إيرانيون.

ويأتي هذا الموقف في ظل التصعيد العسكري المتواصل منذ 28 فبراير، مع استمرار الضربات الأميركية والإسرائيلية على أهداف داخل إيران، وما تبعها من ردود إيرانية استهدفت إسرائيل ومواقع عسكرية أميركية في الشرق الأوسط.

وقد أدى اتساع المواجهة إلى شبه توقف في حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، الذي يعد ممراً رئيسياً لإمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال عالمياً، ما انعكس على أسعار الوقود في عدد كبير من الدول.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد طالب إيران، في منشور على مواقع التواصل أمس الأحد، بإعادة فتح المضيق، مهدداً باستهداف البنية التحتية للطاقة والجسور إذا لم يتم ذلك بحلول الثلاثاء.
الولايات المتحدة

دونالد ترامب

الشرق الأوسط

الحرس الثوري

الإسرائيلية

الإسرائيلي

الإيراني

إسرائيل

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
08:00 | 2026-04-06
Lebanon24
07:50 | 2026-04-06
Lebanon24
07:31 | 2026-04-06
Lebanon24
07:29 | 2026-04-06
Lebanon24
07:24 | 2026-04-06
Lebanon24
07:05 | 2026-04-06
فيديو
lebanon 24
Lebanon24
16:00 | 2026-04-03 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24