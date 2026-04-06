|
18
o
بيروت
18
o
طرابلس
18
o
صور
18
o
جبيل
17
o
صيدا
17
o
جونية
17
o
النبطية
14
o
زحلة
13
o
بعلبك
11
o
بشري
13
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
عربي-دولي
الحرس الثوري يصعّد.. هرمز "لن يعود كما كان"
Lebanon 24
06-04-2026
|
02:39
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكدت قيادة بحرية
الحرس الثوري
الإيراني
أن مضيق هرمز "لن يعود أبداً إلى وضعه السابق"، مشيرة إلى أن ذلك ينطبق بشكل خاص على
الولايات المتحدة
وإسرائيل.
وقالت القيادة عبر منصة "إكس" إن قواتها البحرية تواصل استكمال الاستعدادات التشغيلية المرتبطة بما وصفته بـ"النظام الجديد في الخليج الفارسي"، وفق الخطة التي أعلن عنها مسؤولون إيرانيون.
ويأتي هذا الموقف في ظل التصعيد العسكري المتواصل منذ 28 فبراير، مع استمرار الضربات الأميركية والإسرائيلية على أهداف داخل
إيران
، وما تبعها من ردود إيرانية استهدفت
إسرائيل
ومواقع عسكرية أميركية في
الشرق الأوسط
.
وقد أدى اتساع المواجهة إلى شبه توقف في حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، الذي يعد ممراً رئيسياً لإمدادات
النفط
والغاز الطبيعي المسال عالمياً، ما انعكس على أسعار الوقود في عدد كبير من الدول.
وكان الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
قد طالب إيران، في منشور على مواقع التواصل أمس الأحد، بإعادة فتح المضيق، مهدداً باستهداف البنية التحتية للطاقة والجسور إذا لم يتم ذلك بحلول الثلاثاء.
"الحرس الثوري" يعلن السيطرة على مضيق هرمز واستهداف ناقلات
بحرية الحرس الثوري الإيراني: اشتعال النيران بسفينة مرتبطة بإسرائيل في مضيق هرمز بعد استهدافها بمسيّرة
الحرس الثوري الإيراني: أي تحرّك للأعداء في مضيق هرمز سيُواجه بردّ حاسم من القوات البحرية
الحرس الثوري الإيراني: مضيق هرمز سيبقى مغلقا أمام هؤلاء
أسقط طائرة "اف-35" أميركيّة... ما هي مواصفات نظام الدفاع الجوي الإيرانيّ "3 خرداد"؟
بعد اغتيال رئيس استخبارات "الحرس الثوري".. ماذا قال نتنياهو؟
أسعار النفط تسجل ارتفاعاً جديداً.. كم بلغت مؤخراً؟
وزير الدفاع الإسرائيلي يعلن ضرب أكبر منشأة للبتروكيماويات في إيران
اعتراض صواريخ وطائرات.. بيان عسكريّ بحريني
هكذا سيكون طقس لبنان غداً.. استعدوا وتحضروا لـ"البرق"
بعد الغارة على عين سعادة.. ماذا كشف رئيس البلدية؟
ضابط إسرائيلي دخل لبنان.. انتقد تل أبيب وهكذا تحدث عن "الحزب"
في الضاحية.. ماذا حصل قبل إنذار اليوم؟
عن حركة "أمل".. ماذا قال تقرير إسرائيلي؟
08:00 | 2026-04-06
نسخة عن والدتها.. ابنة أنجلينا جولي تلفت الأنظار تعرّفوا إليها (فيديو)
حادث مأسوي.. أم دهست طفلتها
بالفيديو..غارات إسرائيلية إستهدفت الجناح
