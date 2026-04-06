روسيا تعلن إسقاط 148 مسيرة أوكرانية

أعلن الجيش الروسي، في وقت مبكر من يوم الاثنين، أن وحدات الدفاع الجوي أسقطت 148 طائرة مسيرة أوكرانية خلال 3 ساعات، وقال مسؤولون إن فرق الطوارئ تعمل على إعادة الكهربائي إلى ما يقرب من نصف مليون منزل تعرضت لانقطاع التيار بسبب الهجمات الجوية.





ولقي متطوع في الدفاع المدني حتفه مساء الأحد بسبب طائرة مسيرة بمنطقة بيلغورود الحدودية الروسية، وهي هدف متكرر للجيش الأوكراني، كما ضربت طائرات مسيرة مبنى سكنيا في ميناء نوفوروسيسك الروسي على .



وقالت في بيان إن وحدات الدفاع الجوي اعترضت 148 طائرة مسيرة معظمها في مناطق وسط وجنوب البلاد بين 8:00 مساء و11:00 مساء .

