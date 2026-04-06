عربي-دولي

ايران: إعدام متهم بمهاجمة موقع عسكري خلال الاحتجاجات

Lebanon 24
06-04-2026 | 02:42
ايران: إعدام متهم بمهاجمة موقع عسكري خلال الاحتجاجات
أعلنت وسائل إعلام إيرانية رسمية يوم الإثنين أن إيران أعدمت رجلا يدعى علي فهيم أدين بمحاولة اقتحام منشأة عسكرية والوصول إلى مستودع أسلحة خلال الاضطرابات التي شهدتها البلاد في يناير، وذلك بعد أن أيدت المحكمة العليا الحكم الصادر بحقه.


وأعدمت إيران بالفعل 3 آخرين على صلة بالواقعة، من بينهم أمير حسين حاتمي قبل أيام ومحمد أمين بيغلري وشاهين واحد برست أمس الأحد.

وتشير منظمة العفو الدولية إلى أن هناك اعتقادا بأن رجلا آخر مرتبطا بالقضية نفسها سيواجه الإعدام خلال الأيام المقبلة.
وقمعت السلطات الإيرانية الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي اجتاحت البلاد في كانون الثاني في أكبر حملة قمع في تاريخ إيران.
وقالت السلطات إن المتهمين حاولوا الاستيلاء على أسلحة ومعدات عسكرية خلال الاحتجاجات، واصفة إياهم بأنهم "مثيري شغب" يتصرفون ضد الأمن القومي.

وأفادت منظمة العفو الدولية بأن عددا من المتهمين يواجهون الإعدام على خلفية هذه الاضطرابات، مضيفة في تقرير حديث أن المحتجزين في مثل هذه القضايا يتعرضون للتعذيب و"محاكمات غير عادية".
إيران تعدم رجلا اتهمته بإحراق موقع عسكري خلال احتجاجات كانون الثاني
وكالة فارس: إعدام شخص شارك في مهاجمة موقع عسكري خلال اضطرابات شهر كانون الثاني
"رويترز" عن مسؤولين أميركيين: التخطيط العسكري الأميركي بشأن مهاجمة إيران بلغ مراحل متقدمة جدًّا
وكالة تسنيم: القبض على 20 شخصا في شمال غرب إيران بتهمة إبلاغ إسرائيل بتفاصيل موقع عسكري
