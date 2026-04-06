ايران: إعدام متهم بمهاجمة موقع عسكري خلال الاحتجاجات

أعلنت وسائل إعلام إيرانية رسمية يوم الإثنين أن أعدمت رجلا يدعى علي فهيم أدين بمحاولة اقتحام منشأة عسكرية والوصول إلى مستودع أسلحة خلال الاضطرابات التي شهدتها البلاد في يناير، وذلك بعد أن أيدت الحكم الصادر بحقه.





وأعدمت إيران بالفعل 3 آخرين على صلة بالواقعة، من بينهم أمير حسين حاتمي قبل أيام ومحمد أمين بيغلري وشاهين واحد برست أمس الأحد.



وتشير إلى أن هناك اعتقادا بأن رجلا آخر مرتبطا بالقضية نفسها سيواجه الإعدام خلال الأيام المقبلة.

وقمعت السلطات الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي اجتاحت البلاد في كانون الثاني في أكبر حملة قمع في تاريخ إيران.

وقالت السلطات إن المتهمين حاولوا الاستيلاء على أسلحة ومعدات عسكرية خلال الاحتجاجات، واصفة إياهم بأنهم "مثيري شغب" يتصرفون ضد .



وأفادت منظمة العفو الدولية بأن عددا من المتهمين يواجهون الإعدام على خلفية هذه الاضطرابات، مضيفة في تقرير حديث أن المحتجزين في مثل هذه يتعرضون للتعذيب و"محاكمات غير عادية".