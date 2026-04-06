عربي-دولي

مؤشرات سلبية من إيران.. هل تنجح الفرصة الاميركية الاخيرة في وقف النار؟

06-04-2026 | 02:45
مؤشرات سلبية من إيران.. هل تنجح الفرصة الاميركية الاخيرة في وقف النار؟
بعد الحديث عن مقترح يجري بحثه بين الوسطاء من أجل وقف الحرب بين إيران من جهة وأميركا وإسرائيل من جهة أخرى، اتجهت الأنظار نحو طهران، واحتمال قبولها بوقف مؤقت لإطلاق النار يمتد لمدة 45 يوماً.

فيما كشفت مصادر أميركية وإسرائيلية وإقليمية أن فرص التوصل لاتفاق جزئي خلال ال 48 ساعة المقبلة ضئيلة. وأضافت أن الوسطاء يعملون على تدابير بناء الثقة بشأن إعادة إيران فتح مضيق هرمز، وبشأن مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب، وفق ما نقل موقع أكسيوس اليوم الاثنين.
الوقت ينفد
كما أوضحت المصادر أن طهران لا تريد تقديم تنازلات في ما يتعلق بملفي مضيق هرمز واليورانيوم مقابل وقف النار ل45 يوما، على الرغم من تحذير الوسطاء من أنه لا يوجد وقت لمزيد من التفاوض

وكان الجانب الإيراني أبدى حتى الأيام الأخيرة موقفاً متشدداً تجاه أي مقترح لوقف مؤقت للحرب، مطالباً بوقف دائم مع ضمانات بعدم تجددها.

فقبل يومين فقط، كتب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في منشور على حسابه في إكس "ما يهمنا هو وقف نهائي ودائم للحرب غير الشرعية التي فرضت علينا".
