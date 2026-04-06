هدنة مرتقبة بين أميركا وإيران في هذا اليوم.. وهذه بنودها

قال مصدر مطلع على المقترحات يوم الاثنين لرويترز، إن والولايات المتحدة تلقتا خطة لإنهاء الأعمال العدائية يمكن أن تدخل حيز التنفيذ يوم الاثنين وإعادة فتح مضيق هرمز.



وقال المصدر إن باكستان وضعت إطاراً لإنهاء الأعمال العدائية وتبادلته مع إيران والولايات المتحدة خلال الليل، موضحاً نهجاً ذا مستويين مع وقف فوري لإطلاق النار يليه اتفاق شامل.



وقال المصدر: "يجب الاتفاق على جميع العناصر اليوم"، مضيفاً أن التفاهم الأولي سيتم هيكلته على شكل مذكرة تفاهم يتم الانتهاء منها إلكترونياً عبر باكستان، وهي قناة الاتصال الوحيدة في المحادثات.



وأفاد موقع أكسيوس لأول مرة أن وإيران والوسطاء الإقليميين يناقشون وقف إطلاق نار محتمل لمدة 45 يوماً كجزء من اتفاق من مرحلتين يمكن أن يؤدي إلى نهاية دائمة للحرب، وذلك نقلاً عن مصادر أمريكية وإسرائيلية وإقليمية.



وقال المصدر لوكالة إن الباكستاني، المشير عاصم منير، كان على اتصال "طوال الليل" مع الأميركي جيه دي فانس، والمبعوث الخاص ستيف ويتكوف، ووزير الخارجية عباس عراقجي.



بموجب المقترح، سيدخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ فوراً، مما سيؤدي إلى إعادة فتح مضيق هرمز، مع منح فترة تتراوح بين 15 و20 يوماً لإتمام تسوية أوسع.





لم يصدر أي رد فوري من المسؤولين والإيرانيين. وامتنع المتحدث باسم الباكستانية، طاهر أندرابي، عن التعليق.



وأفاد مسؤولون إيرانيون لوكالة رويترز سابقاً بأن تسعى إلى وقف دائم لإطلاق النار مع ضمانات بعدم تعرضها لهجوم آخر من الولايات المتحدة وإسرائيل. وأضافوا أن إيران تلقت رسائل من وسطاء من بينهم باكستان وتركيا ومصر.





وتشمل الاتفاقية، التي أُطلق عليها مبدئياً اسم "اتفاق إسلام آباد"، إطاراً إقليمياً للمضيق، على أن تُعقد المحادثات النهائية وجهاً لوجه في إسلام آباد.