تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
18
o
بيروت
18
o
طرابلس
18
o
صور
18
o
جبيل
17
o
صيدا
17
o
جونية
17
o
النبطية
14
o
زحلة
13
o
بعلبك
11
o
بشري
13
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
عربي-دولي
هدنة مرتقبة بين أميركا وإيران في هذا اليوم.. وهذه بنودها
Lebanon 24
06-04-2026
|
03:07
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال مصدر مطلع على المقترحات يوم الاثنين لرويترز، إن
إيران
والولايات المتحدة تلقتا خطة لإنهاء الأعمال العدائية يمكن أن تدخل حيز التنفيذ يوم الاثنين وإعادة فتح مضيق هرمز.
وقال المصدر إن باكستان وضعت إطاراً لإنهاء الأعمال العدائية وتبادلته مع إيران والولايات المتحدة خلال الليل، موضحاً نهجاً ذا مستويين مع وقف فوري لإطلاق النار يليه اتفاق شامل.
وقال المصدر: "يجب الاتفاق على جميع العناصر اليوم"، مضيفاً أن التفاهم الأولي سيتم هيكلته على شكل مذكرة تفاهم يتم الانتهاء منها إلكترونياً عبر باكستان، وهي قناة الاتصال الوحيدة في المحادثات.
وأفاد موقع أكسيوس لأول مرة
يوم الأحد
أن
الولايات المتحدة
وإيران والوسطاء الإقليميين يناقشون وقف إطلاق نار محتمل لمدة 45 يوماً كجزء من اتفاق من مرحلتين يمكن أن يؤدي إلى نهاية دائمة للحرب، وذلك نقلاً عن مصادر أمريكية وإسرائيلية وإقليمية.
وقال المصدر لوكالة
رويترز
إن
قائد الجيش
الباكستاني، المشير عاصم منير، كان على اتصال "طوال الليل" مع
نائب الرئيس
الأميركي جيه دي فانس، والمبعوث الخاص ستيف ويتكوف، ووزير الخارجية
الإيراني
عباس عراقجي.
بموجب المقترح، سيدخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ فوراً، مما سيؤدي إلى إعادة فتح مضيق هرمز، مع منح فترة تتراوح بين 15 و20 يوماً لإتمام تسوية أوسع.
وتشمل الاتفاقية، التي أُطلق عليها مبدئياً اسم "اتفاق إسلام آباد"، إطاراً إقليمياً للمضيق، على أن تُعقد المحادثات النهائية وجهاً لوجه في إسلام آباد.
لم يصدر أي رد فوري من المسؤولين
الأميركيين
والإيرانيين. وامتنع المتحدث باسم
وزارة الخارجية
الباكستانية، طاهر أندرابي، عن التعليق.
وأفاد مسؤولون إيرانيون لوكالة رويترز سابقاً بأن
طهران
تسعى إلى وقف دائم لإطلاق النار مع ضمانات بعدم تعرضها لهجوم آخر من الولايات المتحدة وإسرائيل. وأضافوا أن إيران تلقت رسائل من وسطاء من بينهم باكستان وتركيا ومصر.
الولايات المتحدة
وزارة الخارجية
وزير الخارجية
نائب الرئيس
قائد الجيش
الأميركيين
يوم الأحد
الإيراني
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24