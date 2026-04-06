عربي-دولي

هدنة مرتقبة بين أميركا وإيران في هذا اليوم.. وهذه بنودها

06-04-2026 | 03:07
هدنة مرتقبة بين أميركا وإيران في هذا اليوم.. وهذه بنودها
 قال مصدر مطلع على المقترحات يوم الاثنين لرويترز، إن إيران والولايات المتحدة تلقتا خطة لإنهاء الأعمال العدائية يمكن أن تدخل حيز التنفيذ يوم الاثنين وإعادة فتح مضيق هرمز.

وقال المصدر إن باكستان وضعت إطاراً لإنهاء الأعمال العدائية وتبادلته مع إيران والولايات المتحدة خلال الليل، موضحاً نهجاً ذا مستويين مع وقف فوري لإطلاق النار يليه اتفاق شامل.

وقال المصدر: "يجب الاتفاق على جميع العناصر اليوم"، مضيفاً أن التفاهم الأولي سيتم هيكلته على شكل مذكرة تفاهم يتم الانتهاء منها إلكترونياً عبر باكستان، وهي قناة الاتصال الوحيدة في المحادثات.

وأفاد موقع أكسيوس لأول مرة يوم الأحد أن الولايات المتحدة وإيران والوسطاء الإقليميين يناقشون وقف إطلاق نار محتمل لمدة 45 يوماً كجزء من اتفاق من مرحلتين يمكن أن يؤدي إلى نهاية دائمة للحرب، وذلك نقلاً عن مصادر أمريكية وإسرائيلية وإقليمية.

وقال المصدر لوكالة رويترز إن قائد الجيش الباكستاني، المشير عاصم منير، كان على اتصال "طوال الليل" مع نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس، والمبعوث الخاص ستيف ويتكوف، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي.

بموجب المقترح، سيدخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ فوراً، مما سيؤدي إلى إعادة فتح مضيق هرمز، مع منح فترة تتراوح بين 15 و20 يوماً لإتمام تسوية أوسع.
 
وتشمل الاتفاقية، التي أُطلق عليها مبدئياً اسم "اتفاق إسلام آباد"، إطاراً إقليمياً للمضيق، على أن تُعقد المحادثات النهائية وجهاً لوجه في إسلام آباد.

لم يصدر أي رد فوري من المسؤولين الأميركيين والإيرانيين. وامتنع المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية، طاهر أندرابي، عن التعليق.

وأفاد مسؤولون إيرانيون لوكالة رويترز سابقاً بأن طهران تسعى إلى وقف دائم لإطلاق النار مع ضمانات بعدم تعرضها لهجوم آخر من الولايات المتحدة وإسرائيل. وأضافوا أن إيران تلقت رسائل من وسطاء من بينهم باكستان وتركيا ومصر.

 
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
كلام عن هدنة لـ "45 يوما" بين أميركا وإيران.. إليكم التفاصيل
lebanon 24
Lebanon24
06/04/2026 15:12:21 Lebanon 24 Lebanon 24
"رويترز": اجتماع مرتقب خلال أسبوع بين باكستان وإيران مع تقدم المباحثات
lebanon 24
Lebanon24
06/04/2026 15:12:21 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الباكستانية: عازمون على مواصلة الحوار وتسهيل المحادثات بين أميركا وإيران
lebanon 24
Lebanon24
06/04/2026 15:12:21 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الألماني: جرى اتصال غير مباشر بين أميركا وإيران وهو مؤشر إيجابي
lebanon 24
Lebanon24
06/04/2026 15:12:21 Lebanon 24 Lebanon 24

أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
08:00 | 2026-04-06
Lebanon24
07:50 | 2026-04-06
Lebanon24
07:31 | 2026-04-06
Lebanon24
07:29 | 2026-04-06
Lebanon24
07:24 | 2026-04-06
Lebanon24
07:05 | 2026-04-06
فيديو
lebanon 24
Lebanon24
16:00 | 2026-04-03 Lebanon 24 Lebanon 24
