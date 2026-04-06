تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

إنذار ترامب يسبق الانفجار.. قتلى في إيران ورد صاروخي على إسرائيل والخليج

Lebanon 24
06-04-2026 | 03:25
A-
A+
إنذار ترامب يسبق الانفجار.. قتلى في إيران ورد صاروخي على إسرائيل والخليج
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
توسعت رقعة المواجهة يوم الاثنين مع موجة جديدة من الغارات الأميركية والإسرائيلية على مناطق عدة في إيران، أسفرت عن مقتل أكثر من 25 شخصاً، فيما سارعت طهران إلى الرد بإطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل ودول خليجية تستضيف أصولاً عسكرية ومالية أميركية، وذلك قبيل انتهاء الإنذار الذي وجّهه الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وشهدت طهران انفجارات متواصلة حتى ساعات الليل، مع تحليق الطائرات الحربية على علو منخفض وتصاعد الدخان قرب ميدان آزادي، بعدما طالت الضربات مواقع عدة بينها جامعة شريف للتكنولوجيا.

وفي المقابل، أطلقت إيران صواريخ نحو شمال إسرائيل، ما أدى إلى مقتل شخصين على الأقل في حيفا، بينما واصلت فرق الإنقاذ عمليات البحث عن عالقين تحت الأنقاض. كما فعّلت دول خليجية، بينها الكويت والإمارات، دفاعاتها الجوية لاعتراض مسيّرات وصواريخ.

ويتصدر مضيق هرمز واجهة الأزمة، في ظل تشديد إيران قبضتها عليه، ما أدى إلى تراجع حركة الشحن وارتفاع أسعار الطاقة. وكان ترامب قد منح طهران مهلة لإعادة فتح المضيق، مهدداً بضربات واسعة على البنية التحتية إذا رفضت، ومتوعداً بأن إيران "ستعيش في الجحيم".

ورغم ذلك، لم تُظهر طهران أي تراجع، إذ وصف رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف هذه التهديدات بأنها "متهورة"، مؤكداً أن التصعيد العسكري والضغط لن يدفعا إيران إلى تقديم تنازلات.

وفي الخلفية، تتواصل المساعي الدبلوماسية لاحتواء الأزمة، مع حديث عن اتصالات تقودها عُمان ومصر وروسيا ودول أخرى، إلا أن الميدان لا يزال يتقدم على السياسة، وسط ارتفاع عدد القتلى واتساع المخاوف من انزلاق المنطقة إلى حرب أشمل ذات كلفة اقتصادية عالمية.
دونالد ترامب

الإسرائيلية

الإسرائيلي

البرلمان

دبلوماسي

✨ الخلف

الغارات

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24